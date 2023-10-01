Bu da NASA'da merak edilen ilginç keşif heyecanı! Haber var: Bennu toprağında ‘esrarengiz toz’ bulundu!

NASA’nın aracının, “Bennu” adlı göktaşından alıp Dünya’ya getirdiği toprak örneğinde, bilinmeyen siyah bir toz bulununca alarm verildi!

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) aracı “OSIRIS-Rex”, göktaşı “Bennu”dan aldığı 250 gram toprağı 24 Eylül’de Dünya’ya getirdi. ABD’li uzmanlar, toprağı laboratuvarda incelemeye aldı. Ancak toprağı taşıyan kapsülde esrarengiz bir toz bulunduğu açıklandı. Kapsülün içinde toprağı taşıyan kutunun dışının “tanımlanamayan” bir elementle kaplı olduğu bildirildi.

Bilim insanlarının çektiği bir fotoğrafta, kapsüldeki gümüş kapağın iç kısmında söz konusu siyah tozun bulunduğu görülüyor. Bu maddenin ne olduğu bilinmediğinden asteroit örnekleri üzerindeki çalışma durduruldu. NASA, tozun Bennu asteroidinden gelen malzeme olup olmadığını belirlemek için hızlı bir analizden geçeceğini söyledi.

Uzayda beyni değişti mi?

NASA astronotu Frank Rubio (47) Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) 371 gün geçirdikten sonra Dünya’ya döndü. Rubio, bir arıza nedeniyle UUİ’de 6 ay fazla kaldı. Bu nedenle uzayda en fazla kalan ABD’li astronot oldu. Uzayın Rubio’nun vücudunu nasıl etkilediği araştırılıyor. Geçmiş deneylere göre uzayda kalan astronotların vücutlarında şöyle değişimler oluyor:

*Astronotların beyin motor fonksiyonları ve bilişsel performansları azalıyor.

* Yerçekimi olmadığından kas ve kemik kütlesi düşüyor.

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* UUİ’de 340 gün kalan NASA astronotu Scott Kelly, yörüngedeyken vücut kütlesinin yüzde 7’sini kaybetmişti. Ayrıca bağırsaklarında yaşayan bakteriler değişmişti.

* Her DNA ipliğinde, genleri hasardan korumaya yardımcı “telomer” adlı yapılar bulunur. Yaşlandıkça bunlar kısalıyor. Uzayda da telomerlerin kısaldığı gözlemlendi. Nedeni, radyasyon olabilir.

*Astronotların beyaz kan hücresi sayısında, uzayda aldıkları radyasyon miktarına göre düşüş görülüyor.

*Dünya’da yerçekimi vücuttaki kanın aşağı itilmesine yardımcı olurken, kalp de kanı tekrar yukarı pompalar. Ancak uzayda bu süreç bozulur ve kafada normalde olduğundan daha fazla kan birikebilir. Bu sıvının bir kısmı gözün arkasında ve optik sinir çevresinde birikerek ödeme neden olabilir. milliyet'e göre: Bu, görme bozukluğuna yol açabilir.

*Kozmik ışınlara maruz kalmak, astronotların ışık parlamaları görmelerine yol açıyor.