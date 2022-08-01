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Gündem Bu da İsmail Saymaz'ın hayali
Gündem

Bu da İsmail Saymaz'ın hayali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtı İsmail Saymaz sosyal medya hesabı üzerinden güldüren hayalini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 15:36:00 -
Bu da İsmail Saymaz'ın hayali

 YENİ AKİT  ANKARA 

Her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti aleyhine söylemlerde bulunan ve yapılan her icraata bir kulp bulan sözde gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya üzerinden güldüren bir paylaşım yaptı.

Saymaz paylaşımında gelecek seçimlerde halkın teveccühüne mazhar olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybedeceğini söyleyerek beceriksiz yönetim anlayışıyla Ankara'yı perişan eden Mansur Yavaş'ın kazanabileceğini vurguladı. Saymaz, "Metropoll’ün geçen ayki araştırmasına göre Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda yüzde 40’ın altında kalıyor. Erdoğan, ikinci turda ise beş muhalif adayın da gerisinde görünüyor. Mansur Yavaş, Erdoğan’ı 16 puan farkla geçiyor" dedi.

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