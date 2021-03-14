Bu da Danimarka’nın delisi! 10 gündür Kur’an-ı Kerim yakıyor

Danimarka'da ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 10 gündür çirkin şekilde onlarca polis korumasında Kur'an'ı Kerim yakma provokasyonu yapıyor. Demokrasi insan hakları ve din vicdan hürriyeti ile övünen Danimarka'da güvenlik güçlerinin gözetimi altında hergün Kur'an'ı Kerim yakılmasına izin verilerek Müslümanlar rencide ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi

Irkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 10 gündür Kopenhag'ın farklı semtinde Kur'an yakarak Müslümanlara hakaret ediyor. Provokasyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ırkçı Paludan, Erdoğan'ın Kur'an'ı Kerim ve İslam dünyasına sahip çıkmasından dolayı rahatsızlığını dile getiriyor.

11 gün önce Müslümanların da çoğunlukta yaşadığı Kopenhag'ın Nørrebro bölgesinde, Irkçı parti üyesi olduğu öğrenilen bir şahıs, sokak ortasında Kur'an-ı Kerim yakmaya çalışmıştı. Irkçı Danimarkalı, yoldan geçen 3 kişinin tepkisiyle karşılaşmıştı. Tepki gösterenlerden biri, ırkçı Danimarkalının elinden kutsal kitabı alırken, diğeri de tekme atmıştı.

Bunun üzerine Kur'an'ı Kerim'in yakılmasının engellenmesine içine sindiremeyen Sıkı Yön lideri Rasmus Paludan, Kopenhag'da 20 gün boyunca Kur'an'ı Kerim yakma provokasyonu yapacağını duyurmuştu.