Bu da CHP’nin baş tacı! Metin Uca'dan Kadir Gecesi'nde faşistlik

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Televizyon soytarısı Metin Uca yine skandal bir açıklamasıyla gündem oldu. Daha önce de defalarca İslam karşıtı rezil mesajlarıyla büyük tepkilere neden olan Metin Uca, bu kez Kadir Gecesi üzerinden mide bulandıran bir paylaşım yaptı.

CHP’nin baş tacı ettiği “medya maymunu” Müslümanlar için bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni siyasi emelleri için kullanarak aklınca dalga geçti.

Twitter’dan bir paylaşım yapan Metin Uca şunları yazdı: