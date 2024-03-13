Bu da CHP’nin avcısı

HABER MERKEZİ

İyi Parti’den istifa edip AK Parti’ye geçen ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Nebi Hatipoğlu’nun legal olarak avcılık yapmasını “hayvan düşmanlığı” olarak lanse eden fondaş medya bakalım buna ne diyecek? Hayvan hakları konusunda vukuatlı olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı 978 atın kaybolmasından sorumlu olan CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Ercan Akpolat’ın da “avcılıkla” ilgilendiği ve vurduğu hayvanların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. İsmi yolsuzluklarla ve skandallarla anılan Akpolat’ın, kendi listesinden Meclis Üyesi adayı gösterdiği Ermeni asıllı Aytül Ekşiyan’ın eşi Sergio Ekşiyan ve beraberindekilerle sürek avına çıkarak domuz vurduğu ve av resimlerini sosyal medya hesabından paylaştıktan kısa süre sonra sildiği ifade edildi. Skandal fotoğraflar, seçim döneminden hayvansever rolüne bürünen CHP’lilerin, ufukta sandık olmayınca neler yapabileceklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan, kocası domuz avlayan CHP’li Aytül Ekşiyan’ın sık sık sokak hayvanları ile ilgili paylaşımlar yapması ve “Maddi ve manevi verdiğim bütün emeklerim helal olsun” şeklinde ifadeler kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.