Bu da CHP'li belediye başkanı... Sen ne yaptığının farkında mısın Erdal?

Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden yüzde 56.62 oy oranı ile Etimesgut Belediye Başkanı seçilen sanatçı Erdal Beşikçioğlu, Tatbikat Sahnesi'nde Acting oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Beşikçioğlu, oyuncu kimliğinin yanı sıra artık belediye başkanı sıfatını da taşıyor.

Tepkilere neden olan Beşikçioğlu, açıklama yapmak zorunda kaldı. Kuyruğu dik tutmaya çalışan Beşikçioğlu, belediye başkanı olduktan sonra da oyunculuğu bırakmayacağını belirterek "Sanat hiçbir zaman bırakılamaz nefes almak gibidir. Nefes almayı bırakamazsın. Sanatta böyle bir şey. Sanat sosyal bir eğitimdir, kültürel bir eğitimdir. Bunların hiç birisi bırakılamaz" dedi.

Adaylığı döneminde sanatçı kimliği nedeniyle çok eleştiri geldiğini hatırlatan Beşikçioğlu, "Part time belediyecilik mi yapılacak? Öyle bir şey yok. Dün geldiniz seyrettiniz efendim bir saatlik bir süreç. Bir saat seyircilerimizle buluşuyoruz. Ve onlarla yaşadığımız o empati durumunu siz de gördünüz. Bunun üzerinde istediğiniz kadar miting yapın, istediğiniz kadar vatandaşınızla toplanın yarattığı bu empatik vaziyetin hiçbir şekilde karşılığı oralarda bulunamaz. Bunun duygusal birlikteliği çok daha fazla daha kalıcı daha yarınlara taşıyıcı bir yapısı vardır. Hobi olarak sanatım devam edecektir" diye konuştu.