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Gündem Bu da CHP'li belediye başkanı... Sen ne yaptığının farkında mısın Erdal?
Gündem

Bu da CHP'li belediye başkanı... Sen ne yaptığının farkında mısın Erdal?

Yeniakit Publisher
2024-04-07 08:06:00 - 2024-04-07 08:10:01
Bu da CHP'li belediye başkanı... Sen ne yaptığının farkında mısın Erdal?

Alkolik polis rolüyle tanınan Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkanı seçildi ancak daha ilk günden belediyedeki işlerini aksatmaya başladı. Kendisine oy verenleri bile pişman eden Beşikçioğlu, başkanlığı bir kenara bırakıp sahneye çıktı, tiyatro çevirmeye devam etti!..

Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden yüzde 56.62 oy oranı ile Etimesgut Belediye Başkanı seçilen sanatçı Erdal Beşikçioğlu, Tatbikat Sahnesi'nde Acting oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Beşikçioğlu, oyuncu kimliğinin yanı sıra artık belediye başkanı sıfatını da taşıyor.

Tepkilere neden olan Beşikçioğlu, açıklama yapmak zorunda kaldı. Kuyruğu dik tutmaya çalışan Beşikçioğlu, belediye başkanı olduktan sonra da oyunculuğu bırakmayacağını belirterek "Sanat hiçbir zaman bırakılamaz nefes almak gibidir. Nefes almayı bırakamazsın. Sanatta böyle bir şey. Sanat sosyal bir eğitimdir, kültürel bir eğitimdir. Bunların hiç birisi bırakılamaz" dedi.

Adaylığı döneminde sanatçı kimliği nedeniyle çok eleştiri geldiğini hatırlatan Beşikçioğlu, "Part time belediyecilik mi yapılacak? Öyle bir şey yok. Dün geldiniz seyrettiniz efendim bir saatlik bir süreç. Bir saat seyircilerimizle buluşuyoruz. Ve onlarla yaşadığımız o empati durumunu siz de gördünüz. Bunun üzerinde istediğiniz kadar miting yapın, istediğiniz kadar vatandaşınızla toplanın yarattığı bu empatik vaziyetin hiçbir şekilde karşılığı oralarda bulunamaz. Bunun duygusal birlikteliği çok daha fazla daha kalıcı daha yarınlara taşıyıcı bir yapısı vardır. Hobi olarak sanatım devam edecektir" diye konuştu.

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Yorumlar

Bende sandım..

Meydanda İsrail ile ticarete hayır diyenleri copluyor…

Dayıı

İyi de adam ne yapsın, tiyatrocu zaten. Tabii ki oynayacak, hani sakallı şalvarlı cüppeli hocalar, çarşaflı bacılar oy verdiği için belediye başkanı oldu ya
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