Bu da başımıza şarkıcı kesildi! Merve Boluğur, enayilere bileti bu fiyattan verecek

Sesleriyle değil, fizikleriyle gündeme gelen şarkıcılar kervanına bir isim daha katıldı. Teşhirci oyuncu Merve Boluğur, sürpriz bir şekilde müzik dünyasına adım atmıştı. Bu akşam Nişantaşı'nda ilk kez sahne alacak olan Boluğur'un bilet fiyatının ise kişi başı 2 bin 500 TL olduğu öğrenildi. Dudak uçuklatan fiyatı gören takipçileri şaştı kaldı.