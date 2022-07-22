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Gündem Bu da başımıza şarkıcı kesildi! Merve Boluğur, enayilere bileti bu fiyattan verecek
Gündem

Bu da başımıza şarkıcı kesildi! Merve Boluğur, enayilere bileti bu fiyattan verecek

Sesleriyle değil, fizikleriyle gündeme gelen şarkıcılar kervanına bir isim daha katıldı. Teşhirci oyuncu Merve Boluğur, sürpriz bir şekilde müzik dünyasına adım atmıştı. Bu akşam Nişantaşı'nda ilk kez sahne alacak olan Boluğur'un bilet fiyatı ise dudak uçuklattı.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 11:55:00 -
Bu da başımıza şarkıcı kesildi! Merve Boluğur, enayilere bileti bu fiyattan verecek

Sesleriyle değil, fizikleriyle gündeme gelen şarkıcılar kervanına bir isim daha katıldı. Teşhirci oyuncu Merve Boluğur, sürpriz bir şekilde müzik dünyasına adım atmıştı. Bu akşam Nişantaşı'nda ilk kez sahne alacak olan Boluğur'un bilet fiyatının ise kişi başı 2 bin 500 TL olduğu öğrenildi. Dudak uçuklatan fiyatı gören takipçileri şaştı kaldı.

 

 

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Yorumlar

hesap herkes verecek

beyin kullanma ozurlunun coooook oldugu ulkede bu cakalllar keriz silkeler.....ac orani burani bagir....topla parayi....ok....

Veli

Devlet bir şey yapmıyor acaba hakimler savcılar neden yargilamiyor
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