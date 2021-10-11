Bu çorbayı mutlaka deneyin

Kemik suyu çok önemli vitaminler ve mineraller içerir bu nedenle bu çorba size enerji verecek. İşte tarifimiz;

Malzemeleri

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Kemik Suyu yarım su bardağı

1 yemek kaşığı tereyağı (üzeri için)

2 dilim ekmek, küp kesilmiş (üzeri için)

1 tatlı kaşığı pul biber (üzeri için)

Yapılışı

Soğanları yemeklik doğrayın ve 1 tatlı kaşığı tereyağı ile orta ateşte pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine unu ekleyip rengi değişene kadar karıştırın. Süzdüğünüz mercimekleri ekleyin. Kemik suyunu ekleyerek mercimekler eriyene kadar pişirin ve ocaktan alın. Ardından blenderdan geçirin. Başka bir tavada tereyağını eritin pul biber ekleyin. Ayrıca ekmekleri başka tavada kızartın. Kaseye aldığınız çorbanın üzerine tereyağlı sostan dökünüz. Küp doğranmış ekmekleri de yanında servis ediniz. Afiyet olsun.