‘Bu çorbayı için’ diyen Canan Karatay uyardı: Yumurtanın sarısını yerseniz...

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı ve uzun yaşam için dikkat çeken uyarılarıyla gündemden düşmüyor.

Canan Karatay, karbonhidrat içeren ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini söyleyerek "Esas su tutan, metabolizmayı yok eden karbonhidratlardır. O yüzden ekmek yemeyin diyoruz. Şeker zehirdir" dedi.

Karatay, kelle paçanın çok büyük bir zırh içerdiğini belirterek "Antikorların yapısı protein, yağ ve sudur. O yüzden kelle paça yiyin diyoruz. Bağışıklık sistemini en çok güçlendiren zırhtır. Kelle paça ve yumurtanın sarısı dahil hiçbir şey kalestrolü yükseltmez. En büyük yalanlardan biridir bu. Yediğimiz hiçbir şey yükseltmez. Esas tehlike şekerdir. Şekerin yükselttiği ürünlerdir" ifadelerini kullandı.

Tatlının oranında tüketilebileceğini anlatan Karatay "Sağlıklı bir insan aşırı olmamak şartıyla tatlı tüketebilir. Süt tozuyla yapılmamış olan dondurma yerim ben. Bayramdan bayrama ise baklava yerim ben" dedi.