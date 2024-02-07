Bu çorbayı 5 gün iç ve 5 kilo ver! Kaç gün: kilo alımına dair zayıflama tüyoları! Bir ayda değil....
Kısa sürede vücudunuzda değişim yaşatacak nefis bir tarife hazır mısınız? Metabolizma hızlandıran ve uzun süre tok tutan bu çorba ile tartıda hızlı bir eksilme yaşayacaksınız. 5 gün boyunca bu çorbayı tükettiğiniz zaman tam 5 kilo vereceksiniz. Haydi hemen çorbayı yap, iç ve 5 kilo ver !
5 gün içerisinde vücudunuzda biriken tüm toksinlerden sizi arındıracak çorbanın tarifine hemen geçelim.
5 günde 5 kilo ver!
Malzemeler
2 su bardağı koyu ayran
1 su bardağı haşlanmış bulgur
1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 tane salatalık
Dolu dolu bir avuç taze nane
1 çay kaşığı acı kırmızı toz biber
Hazırlanışı
Kapaklı bir kabın içerisine 2 su bardağı koyu ayran, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 su bardağı haşlanmış bulgur, 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, ince doğranmış taze nane, küçük doğranmış bir adet salatalık ve bir çay kaşığı toz acı kırmızı biber ekleyerek karıştırın. Bu karışımı sabahtan yapın ve gün boyu tamamını tüketin. Ertesi gün tekrar hazırlayın ve bunu 5 gün boyunca tekrar edin. Kür boyunca bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Su içerek toksinlerinizden çok daha hızlı kurtulacaksınız.
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