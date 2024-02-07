Bu çorbayı 5 gün iç ve 5 kilo ver! Kaç gün: kilo alımına dair zayıflama tüyoları! Bir ayda değil....

5 gün içerisinde vücudunuzda biriken tüm toksinlerden sizi arındıracak çorbanın tarifine hemen geçelim.

5 günde 5 kilo ver!

Malzemeler

2 su bardağı koyu ayran

1 su bardağı haşlanmış bulgur

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 tane salatalık

Dolu dolu bir avuç taze nane

1 çay kaşığı acı kırmızı toz biber

Hazırlanışı

Kapaklı bir kabın içerisine 2 su bardağı koyu ayran, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 su bardağı haşlanmış bulgur, 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, ince doğranmış taze nane, küçük doğranmış bir adet salatalık ve bir çay kaşığı toz acı kırmızı biber ekleyerek karıştırın. Bu karışımı sabahtan yapın ve gün boyu tamamını tüketin. Ertesi gün tekrar hazırlayın ve bunu 5 gün boyunca tekrar edin. Kür boyunca bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Su içerek toksinlerinizden çok daha hızlı kurtulacaksınız.