Bu CHP’liler çıldırmış olmalı: Ahlaksızlığı savunmak için nöbetine yattılar!

902 numaralı odanın rezaleti

Ankara’daki lüks otelin 902 numaralı odasında, evli ve çocuklu olmasına rağmen belediyenin gencecik personeliyle uygunsuz vaziyette yakalanan Özkan Yalım’ın kirli çamaşırları ortalığa döküldü. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlamalarıyla gözaltına alınan bu isme, CHP teşkilatından gelen "destek" ise tam bir akıl tutulması...

Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkanlar, zina ve yolsuzluk zanlısını kurtarmak için belediye önünde eylem yaparak milletin sinir uçlarıyla oynuyor.

İhale vurgunu ve mal kaçırma operasyonu!

Soruşturma dosyasından sızan bilgiler, CHP belediyeciliğinin nasıl bir "soygun şebekesi" olduğunu tescilledi:

Mükerrer Fatura: İhalelerde sahte ve çift fatura kesilerek toplanan rüşvet paraları.

Şoföre Devredilen Servet: Olası bir operasyona karşı mal varlığını şoförünün üzerine geçiren bir "başkan" profili.

Millete Kesilen Eğlence Faturası: Otel odalarındaki zevk ve sefa harcamalarının "temsil ve ağırlama" adı altında belediye kasasından hortumlanması.

Ahlaksızlığın kalkanı

Vatandaşın hizmet beklediği Uşak’ta, CHP’li yöneticilerin yolsuzluk ve gayrimeşru ilişki zanlısı bir şahıs için eylem yapması, bu partinin ahlak çıtasını bir kez daha yerin dibine soktu. CHP'lilerin ahlaksızlığı savunmak için eyleme geçmesi tarihe bir kara mizah örneği olarak geçti.

Vatandaşın Tepkisi Sert: "Kendi çocuklarını ve yandaşlarını belediyeye dolduran, otellerde gününü gün eden bu şahıslara destek vermek, ahlaksızlığa ortak olmaktır! Bu CHP'liler çıldırmış olmalı!"

Bolu’dan Uşak’a CHP’nin uçkur rotası!

Geçtiğimiz günlerde Bolu’da yaşanan şantaj ve personel skandallarının bir benzerinin Uşak’ta "rüşvet" sosuyla yaşanması, yerel yönetimlerdeki CHP denetimsizliğini ve yozlaşmışlığını açıkça ilan etti. MASAK raporlarıyla belgelenen yurt dışı transferleri ve kirli para trafiği ortadayken, CHP Genel Merkezi’nin bu rezalete karşı üç maymunu oynaması ise "suç ortağı" olduklarının en büyük delili sayıldı.