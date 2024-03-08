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Gündem Bu cesareti nereden alıyorlar? Efendimiz'e (sav) hakaret eden Sendika Org eleştirilere meydan okudu!
Gündem

Bu cesareti nereden alıyorlar? Efendimiz'e (sav) hakaret eden Sendika Org eleştirilere meydan okudu!

Yeniakit Publisher
2024-03-08 00:49:00 -

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (sav) resmeden Charlie Hebdo'nun skandal karikatürünün bulunduğu sayısını Türkçe diline çevirerek yayınlayan Sendika Org yönetimi, ahlaksızlığa tepki gösteren Akit Medya Grubuyla sosyal medya hesabı Daily İslamist ve HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir'i hedef aldı.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (sav) resmedip karikatürünü yaparak sınırları aşan Fransız yayın organı Charlie Hebdo, İslam alemini saygısızlığıyla ayağa kaldırmıştı.

Dergi, gelen tepkilerin ardından ikinci bir sayısında da yine Efendimiz'i (sav) resmedip, "Hepinizi affettim" yazısını da karikatürün üzerine yerleştirmişti.

Sendika Org derginin Türkçe'ye çevrilmiş halini yayınladı!

Türkiye'de ise skandal karikatür, Sendika Org adlı sitenin yöneticileri tarafından Türkçe olarak yayınlandı. Mahkeme karikatüre "erişim engeli" getirdi. AYM, erişim engelini kaldırarak kararı tekrar görüşülmek üzere Ankara Gölbaşı İdare Mahkemesi'ne gönderdi.

Henüz yargı aşamasında olan "erişim engeli" kalkınca Sendika Org tarafından yayınlanan Efendimiz'in (sav) karikatürü, tepkilere rağmen yayından alınmadı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sendika Org yönetimi ise düzenledikleri basın toplantısında, Efendimiz'i (sav) resmetmenin "saygısızlık olmadığı" savunmasıyla, karikatürün yayınlanmasına tepki gösteren Akit Medya Grubu'nu, Daily İslamist'i ve HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir'i hedef aldı.

Hem Peygamber Efendimiz'i (sav) resmedip hem kamuoyuna meydan okuyan Sendika Org'un, ezici çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede bu cesareti nereden aldığı merak ediliyor.

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