Bu cesareti nereden alıyorlar? Disk Basın İş'ten sendika.org'un Peygamberimize (sav) hakaretine destek!
Charlie Hebdo dergisinin Efendimiz'e (sav) hakaret içeren sayısını Türkçe olarak yayınlayan sendika.org'a destek Disk Basın İş'ten geldi.
Charlie Hebdo dergisinin Efendimiz'e (sav) hakaret içeren sayısını Türkçe olarak yayınlayan sendika. org'un içeriğine Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, 2015 yılında erişim engeli getirmişti.
Engel kararı sendika.org tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı.
AYM erişim engelinin kaldırılmasına hükmederek, Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'ne kararı yeniden gönderdi.
Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'nden AYM'ye ders niteliğinde bir "gerekçe" göndermesi beklenirken, Sendika.org tarafından Charlie Hebdo dergisinin Türkçe versiyonu yeniden yayına alındı.
Sendika.org, duyurusunda şu ifadeleri kullandı:
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Sendika.org'un dine saygısızlığına destek ise Disk Basın İş'ten geldi.
Disk Basın İş, dine saygısızlığa ortak olarak, "sendika.org'un yanındayız" açıklaması yaptı.
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