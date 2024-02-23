  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meteoroloji tahmin ediyor! Yarın hava nasıl olacak, kar yağışı var mı? Merak edilen son durum, tahminler

MHP'li başkan adayının seçim şarkısı sosyal medyayı yıktı geçti!

Araç sahipleri: EPDK'dan sonra akaryakıt fiyatları değişti, indirim geldi! Benzin, motorin fiyatı! İstanbul, Ankara, İzmir

Özgür Özel 'jest' istedi Akşener yerine dibine soktu!

Ünlü otomobil Chery sektörün başarılı markası: fiyatları ilk kez böyle oluyor! Harekete geçti

Ekrem önde Özgür arkada! Hangisi genel başkan belli değil

Pentagon'dan Türkiye kararı: Türk şirketleri ile yapacağız deyip Türkiye'yi seçtiler

Lübnan Hollanda Büyükelçisi Issa: BM'nin 140'tan fazla üyesi Filistin Devleti'ni tanıdı!

Pavyon hayatı yine can aldı!

Ne diyeceği merak ediliyordu! Putin'den kendisine küfür eden Biden'a cevap
Gündem Bu cesareti nereden alıyorlar? Disk Basın İş'ten sendika.org'un Peygamberimize (sav) hakaretine destek!
Gündem

Bu cesareti nereden alıyorlar? Disk Basın İş'ten sendika.org'un Peygamberimize (sav) hakaretine destek!

Yeniakit Publisher
2024-02-23 07:03:00 -
Bu cesareti nereden alıyorlar? Disk Basın İş'ten sendika.org'un Peygamberimize (sav) hakaretine destek!

Charlie Hebdo dergisinin Efendimiz'e (sav) hakaret içeren sayısını Türkçe olarak yayınlayan sendika.org'a destek Disk Basın İş'ten geldi.

Charlie Hebdo dergisinin Efendimiz'e (sav) hakaret içeren sayısını Türkçe olarak yayınlayan sendika. org'un içeriğine Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, 2015 yılında erişim engeli getirmişti.

Engel kararı sendika.org tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı.

AYM  erişim engelinin kaldırılmasına hükmederek, Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'ne kararı yeniden gönderdi.

Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'nden AYM'ye ders niteliğinde bir "gerekçe" göndermesi beklenirken, Sendika.org tarafından Charlie Hebdo dergisinin Türkçe versiyonu yeniden yayına alındı.

Sendika.org, duyurusunda şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sendika.org'un dine saygısızlığına destek ise Disk Basın İş'ten geldi.

Disk Basın İş, dine saygısızlığa ortak olarak, "sendika.org'un yanındayız" açıklaması yaptı.

Charlie Hebdocu Cumhuriyet’e yargı zırhı
Charlie Hebdocu Cumhuriyet’e yargı zırhı

Gündem

Charlie Hebdocu Cumhuriyet’e yargı zırhı

Depremle alay ettiler! Charlie Hebdo’nun sitesi hacklendi
Depremle alay ettiler! Charlie Hebdo’nun sitesi hacklendi

Gündem

Depremle alay ettiler! Charlie Hebdo’nun sitesi hacklendi

Charlie Hebdo'ya kendi çizimiyle yanıt veren Filistinli sanatçı: 'Türk halkının yanında olmamız lazım'
Charlie Hebdo'ya kendi çizimiyle yanıt veren Filistinli sanatçı: 'Türk halkının yanında olmamız lazım'

Kültür - Sanat

Charlie Hebdo'ya kendi çizimiyle yanıt veren Filistinli sanatçı: 'Türk halkının yanında olmamız lazım'

Ömer Çelik, Charlie Hebdo'yu şamarladı
Ömer Çelik, Charlie Hebdo'yu şamarladı

Gündem

Ömer Çelik, Charlie Hebdo'yu şamarladı

Charlie Hebdo’ya bir şamar da TBMM Başkanı Şentop’tan!
Charlie Hebdo’ya bir şamar da TBMM Başkanı Şentop’tan!

Siyaset

Charlie Hebdo’ya bir şamar da TBMM Başkanı Şentop’tan!

Charlie Hebdo'dan yeni alçaklık! Sustur bunları Fransa... Bu sefer de yüce Kur'an'a dil uzattılar
Charlie Hebdo'dan yeni alçaklık! Sustur bunları Fransa... Bu sefer de yüce Kur'an'a dil uzattılar

Dünya

Charlie Hebdo'dan yeni alçaklık! Sustur bunları Fransa... Bu sefer de yüce Kur'an'a dil uzattılar

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23