Bu çaylar doktor aratmıyor! Özelliklerini duyunca şok olacaksınız

Akciğerlerde iltihap bırakmıyor! İşte iltihap söktürücü 7 çay…

Kış çayları arasında bulunan bazıları balgam ve söktürücü özelliğine sahip. Özellikle akciğerlerdeki toksinleri söktürmeye yarıyor. Peki hangi çaylar iç organları temizliyor?

Kış mevsiminde çok fazla soğuk algınlığı ve tıkanma oluyor. Söktürücü çaylar ise rahat nefes alıp vermeyi sağlıyor. İşte 7 çay...

AKCİĞERLERİ TERTEMİZ YAPAN 7 ÇAY

1. Kekik Çayı:

Kekik çayını bal ile tatlandırıp içmek, uzun süre boğazı yumuşatacaktır.

2. Nane Çayı:

Nane çayı içmek, boğazı yumuşatır, öksürüğü geçirir. Nane çayının buharını solumak, ciğerlerin açılmasına yardımcı olur. Hatta, nane yağı ile boğaz ve göğüs bölgesine masaj yapmak, grip rahatsızlıklarına iyi gelir. Nane çayı, balgam atılmasını kolaylaştırır, ciğerleri temizler.

3. Okaliptüs Çayı:

Okaliptüs çayı, boğazı yumuşatır, öksürüğü hafifletir ve özellikle boğazda biriken balgamın atılmasına yardımcı olur. Ayrıca, çeyrek tencere kaynar süre 5-6 tane okaliptüs yaprağı atıp buharını solursanız ciğerlerin ve solunum yollarının açılmasını sağlar.

4. Anason Çayı:

Anason çayının buharını solumak ciğerleri yumuşatarak balgamın öksürükle vücuttan atılmasını hızlandırır.

5. Melekotu Kökü Çayı:

Soğuk algınlığı, burun tıkanıklığı ve ateşi düşürmek için kullanılan bitkiler arasında yer alan melekotu kökü, akciğerleri ısıtan ve uyaran etkisiyle balgamın atılma sürecini hızlandırır.

6. Rezene Çayı:

Rezene çayı boğazı yumuşatır, bronşit nedeniyle oluşan kuru öksürüğe iyi gelir.

7. Meyan Kökü Çayı:

İltihap önleyici ve balgam söktürücü özelliği bulunan meyan kökü, aynı zamanda, astım, bronşit ve solunum sistemi ile ilgili diğer hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.