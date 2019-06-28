Bu çay yaşlanmayı geciktiriyor ölü hücreleri yeniliyor

Yüksek tansiyonu ve kan şekerini dengeleme özelliği bulunan bu çay ayrıca bakın hangi önemli hastalıkları da tedavi ediyor.

İbrahim Saraçoğlu akciğer kanserine yakalananların gün de iki bardakhibiskus çayı içmelerini öneriyor. Yine bu bitkinin alt taç yapraklarının vücuttan bakır atılımını sağladığını bu açıdan Wilson hastalığına yakalananların bu çayı muhakkak içmeleri gerektiğini belirtiyor.

Hibiskus Çayı Nasıl Hazırlanır?

Kaynamakta olan 1 su bardağı su içerisine 1 çorba kaşığı hibiskus atılır ve 3 dakika kadar kaynatılır. 3 dakikanın sonunda ocak kapatılır ve ılınmaya bırakılır. Ilındıktan sonra süzülür ve ılık olarak yudum yudum içilir.

Hibiskus çayı kürünü akciğer kanseri olan hastalar 10 gün, Wilson hastaları ise 15 gün kullanmalıdır. Her defasında taze hazırlanmalıdır.

Hibiskus Çayı Faydaları

Akciğer Kanseri hastaları için destekleyici özelliği vardır.

Wilson hastalarına karşı faydalıdır.

Vücuttan bakır atılımını sağlar.

Ateş düşürücüdür. Soğuk algınlığına karşı kullanılabilir.

Damar sertliğine karşı faydalıdır.

Tansiyonu düşürür.

Tip 2 diyabet hastalarına faydalıdır.

Güçlü bir antioksidandır.

Şişkinliği ve gazı alır.

Kötü kolesterolü düşürür.

Ödem attırıcıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hibiskus Çayı Zayıflatır mı?

Kan şekerini dengeleyici özelliği ile tatlı krizini önler. Ayrıca ödem söktürücü özelliği ile zayıflamaya destektir diyebiliriz.

Hibiskus Şerbeti Tarifi

Malzemeler:

2 çorba kaşığı hibiskus

3 su bardağı şeker

Yarım adet limon suyu

4 su bardağı su

5-6 adet karanfil

1 veya 2 adet çubuk tarçın

Yapılışı

suyu tencereye koyup ısıtın. Şeker hariç malzemeleri koyup 5 dakika kaynatın. Ardından çubuk tarçını içerisinden alın (tadını ağırlaştırmaması için). 20 dakika ağzı kapalı dinlendirin. Ardından süzün. Soğuk olarak servis edin.

Hibiskus Çayı Zararları

Guatr ve trioid rahatsızlığı olanlar kullanmamalıdır. Hamile bayanların kullanmaması gerekir.