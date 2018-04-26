Bu çay yağ yakıyor

Yağ yakımına yardımcı çay tarifi...



MALZEMELER:

1 yemek kaşığı funda yaprağı

3 adet defne yaprağı

1 çorba kaşığı bal

1 su bardağı kaynar su

HAZRILANIŞI:

Kaynar suyun içinde defne yaprağı ve funda yaprağını bekletin. Süzdükten sonra içine bal ilave ederek karıştırın. Her sabah aç karnına için. Bir ay boyunca bu kürü uygulayın.