Bu çay yağ yakıyor
Fazla kilolarınızdan kurtulmak için diyet, spor gibi çabalarınıza katkı sağlayacak bu çay tarifini hemen deneyin. Üstelik hazırlaması ile vakit kaybınız olmadan, çok kısa bir sürede elde edebilirsiniz.26 Nisan 2018 Perşembe 21:43
Yağ yakımına yardımcı çay tarifi...
MALZEMELER:
1 yemek kaşığı funda yaprağı
3 adet defne yaprağı
1 çorba kaşığı bal
1 su bardağı kaynar su
HAZRILANIŞI:
Kaynar suyun içinde defne yaprağı ve funda yaprağını bekletin. Süzdükten sonra içine bal ilave ederek karıştırın. Her sabah aç karnına için. Bir ay boyunca bu kürü uygulayın.
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