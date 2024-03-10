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Yaşam Bu buluşma görenleri gülümsetti
Yaşam

Bu buluşma görenleri gülümsetti

Yeniakit Publisher
2024-03-10 17:12:00 -

Erzincan’da 500 kuzunun koyunlarla buluşması renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte birçok yerde olduğu gibi Erzincan’da da renkli görüntüler oluşuyor. Çağlayan beldesine bağlı köyde, koyun ve kuzularının buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor. Kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar ise renkli ve duygusal görüntüler oluşturuyor.

Bine yakın koyun ve kuzusu olduğunu belirten üretici, "Sabah 7-8 gibi hayvanlarımızı yemliyoruz. Ondan sonra hayvanları emzirme başlıyor. Emzirmeden sonra koyunla kuzuyu birbirinden ayırıyoruz. Koyun yazıya otlanmaya gidiyor. 3-4 civarı kuzusu henüz olmayanı bir tarafa ayırıyoruz. Koyunlar yemlenir, yemlendikten sonra tekrar emzirilir. İçerisinde dolaşarak büyük kuzular aç kaldığı için küçük kuzuların annelerinden takviye yapıyorlar. Bazıları kuzusunu emzirmiyor. Onları emziriyorlar. Gün akışı böyle devam ediyor" dedi.

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