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Yaşam Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı yapıldı
Yaşam

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı yapıldı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Ege'nin kıyı kesimleri, Akdeniz Bölgesi sağanak yağmurlu. Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz'de kuvvetli lodos etkili olacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 08:35:00 -
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Orta Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Orta Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli(30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 8°C

Az bulutlu

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