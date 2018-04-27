Bu bitki saç dökülmesine çare

Isırgan otu, içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerle oldukça şifalı bir bitkidir. Pek çok hastalıkların tedavisine derman kabul edilen ısırgan otu aynı zaman da saçlar için de iyi bir bitkisel destektir. Isırgan otu saçları güçlendirerek sağlamlaşmasını sağlar. Yapmanız gereken ısırgan otu yağını saçlarınıza sürmek ve ovalamak. Aralıklarla tekrar edeceğiniz bu uygulama saç köklerinin zamanla güçlenmesini sağlar ve saçların dökülmesini önler.

Saçlar da yaş ile birlikte eski parlaklığını yitirir ve zamanla yıpranmaya hatta dökülmeye başlar. Saçların düzenli olarak kepek önleyici bir şampuanla yıkanması önerilir. Böylece hem kepek sorunu ile mücadele etmek zorunda kalmaz hem de saç köklerinizin hava almasını sağlarsınız.

Saçlarınızın sağlık kazanması için önemli bir diğer element ise gün ışığıdır. Gün ışığı saç derinizde dâhil olmak üzere, vücudunuzun ihtiyacı olan vitaminlerin kazanılması için son derece önemlidir. Bu sebeple her gün ışığında bir süre vakit geçirerek, saç derinizin gün ışığından faydalanması sağlayın. Gün ışığı saç ve saç köklerinin kepekten arınmasını sağlar.

Stres, demir, protein eksikliği saçın dökülmesini hızlandırır. Stres azaltıcı ilaçlarla ya da stresli ortamlardan uzak durarak iyi beslenerek bu etkenlerden dolayı saçın dökülmesini engelleyebilirsiniz.

Su saç ve saç derisi için önemlidir. Ayrıca C vitamini, bakır, demir, Omega 3 yağ asitleri, çinko, kalsiyum ve magnezyum gibi vitamin ve mineraller sağlıklı bir saç derisine kavuşmak için gereklidir. Eğer saç dökülmesi ya da saç derisi ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız beslenme programınızı bu vitamin ve mineraller yönünden zengin gıdalarla sağlamaya dikkat edin.

Saç derisine masaj yapmak önemlidir. Masaj, saç derinizdeki kan dolaşımının artmasını sağlar. Kafa derisine masaj için parmak uçlarıyla saçınızı ellerinizi saç aralarında dolaştırın. Hafif bir gıdıklanma hissedeceksiniz bu saçınıza iyi gelecektir.