Bu bitki ile görüşünüz kat ve kat artacak: Son veriyor! Önce ve sonrası kaç saat kullanılmalı? Sarı nokta hastalığı

Koruyucu bir bariyer yaratarak güneş ve toksinlerden kaynaklanan hasarı engelleyen ve içeriğiyle de gözlerinizi güçlendiren doğal tedaviler bulunmaktadır.

Doğal aloe vera tedavisi bu seçenekler arasında sayılabilir. Eski bir tarif olmasına rağmen sağlıklı gözler için birebirdir.

Teknolojik aletlerin aşırıya kaçan kullanımı ve çevredeki serbest radikallere devamlı maruz kalmanın sonucu olarak göz hastalıklarından muzdarip insanların sayısında artış gözlemleniyor. Bu problemler aslında hep vardı. Ancak geçtiğimiz yıllarda, genç yaş grubunda bile dikkate alınması gereken bir artış yaşandı.

Bu problemin asıl nedeni ise, çoğu insanın gözde meydana gelen bozuklukları bir yaşlılık sorunu olarak görmesinden kaynaklanır. Bu yüzden çoğu zaman insanlar gözlerini koruyabilecek alışkanlıklardan habersiz bir haldedirler.

Örnek vermek gerekirse; sağlıklı gözler için belli gıdaları bolca tüketerek bazı göz hastalıklarına yakalanma riskinizi azaltabiliriz. Bu yazıda aloe veranın özelliklerini daha detaylı bir şekilde sizinle paylaşmak istiyoruz. Evde yapabileceğiniz basit bir tarifi de yine bu yazıda bulabileceksiniz.

Sağlıklı gözler için doğal aloe vera tarifi

Bu doğal tarif, antioksidan ve anti-enflamatuvar özelliklere sahip maddeleri tek bir yerde birleştiriyor. Bu bahsedilen ‘anti’ özellikler, vücut tarafından emildiğinde göz sağlığını korumaya ve gözü iyileştirmeye yardımcı olur.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu tarif, tüm dünyada bilinen ve popüler olan antik bir reçetedir. Bugün bile hala geçerli olan tarif, sahip olduğu özellikleri sayesinde günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.

Bu doğal tedavi, güzelce harmanlanmış aloe veranın yanında bal ve ceviz gibi diğer besleyici gıdaları da içerir. Tüm bu saydıklarımız, vücudun bütününe yararlı olan fazla miktarda yağ asidini, lifi ve minerali sağlar.

Görüş için aloe veranın faydaları

Aloe vera bitkisinin kristali (içindeki jel madde), yüzlerce yıldır tıbbi ve kozmetik tariflerin temeli olarak değer verilen bir maddedir. Su, antioksidan ve önemli vitaminler bakımından zengin olan aloe vera, birçok hastalıkla savaşma kapasitesi olan güçlü bir bitkidir.

Dahası aloe vera, akyuvar oluşumunu tetikler ve canlı dokunun kendisini iyileştirmesine destek olur. Buna ek olarak gözü saran narin zar dokusu için koruma etkisi sağlar. Bu nedenden dolayı aloe vera özü, aşağıda belirtilen durumlardaki göz tedavilerinde hayati bir rol oynar:

Katarakt

Korneanın güçsüzleşmesi

Sarı nokta hastalığı

Bunların yanında, bu bitki kan şekeri seviyesinin kontrolü üzerinde de ilginç bir etkide bulunur. En uygun şekilde görme performansının sağlanmasında önemli bir faktöre sahiptir.

Kısacası bu madde düzenli olarak alındığında şeker hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan göz hastalıklarından kaçınmak için ideal bir yönteme dönüşüyor.

Bu doğal aloe vera tedavisi nasıl hazırlanır

Sağlıklı gözler için bu aloe vera özünü hazırlarken aklınızda tutmanız gereken en önemli şey dahil edeceğiniz bileşenlerin en iyi kalitede olmasıdır.

Bu ürünleri organik olarak satın aldığınızda, yüksek miktarda besleyici madde ve sağlıklı özellikleri bünyesinde barındırdığından emin olmak zorundasınız.

Buna ek olarak, bu tedaviyi beslenme düzeninize dahil ettiğiniz zaman, bağışıklık ve sindirim sisteminizin işleyişi için de iyi bir desteğe sahip olmuş olacaksınız. Bu tedavinin en iyi tarafı çok az kalori içeriyor olmasıdır. Tedavi sırasında kilo vermeye çalışanlar için sorun teşkil etmemektedir.

Malzemeler

½ su bardağı aloe vera (100 gram)

½ su bardağı ezilmiş ceviz (50 gram)

1 yemek kaşığı bal (25 gram)

2 adet limonun sıkılmış suyu

Hazırlanışı

İlk olarak aloe vera yapraklarını kesin. Sonrasında ise içerdiği jeli bir kaşık veya başka bir mutfak gereci yardımı ile çıkarın.

Belirtilen miktardaki jeli elde ettikten sonra biraz su ile beraber bir kaba koyun. Ardından 10 ya da 15 dakika boyunca kaynatın.

Bu süre geçtikten sonra fazla suyu boşaltın ve kristalleri (jeli) buzdolabına koyun.

10 veya 12 saat sonra bu jeli diğer maddelerle beraber bir kabın içine koyun.

Krema kıvamında bir smoothie gibi olana kadar hepsini karıştırın. Hazır olduğunda günde üç kere tüketebilmeniz için bu içeceği 3 porsiyona bölün.

Her ana yemekten en az 30 dakika önce için.

Fark ettiğiniz üzere, gözlerinize daha iyi bakabilmek için güçlü bir tedavi hazırlamak oldukça kolaydır. En önemlisi pahalı malzemeler gerektirmez. Bu tarifi beslenme düzeninize dahil edin ve inanılmaz faydalarını keşfetmeye başlayın!