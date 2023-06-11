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Spor

Bu bir şaka olsa gerek! Bizim Türk futbolunun neden ilerlemediği ortada...

Yeniakit Publisher
2023-06-11 11:07:00 -
Bu bir şaka olsa gerek! Bizim Türk futbolunun neden ilerlemediği ortada...

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Fatih Terim için ortaya yeni bir iddia atıldı. Teknik direktörlüğe döneceğinin sinyallerini veren tecrübeli teknik adamın adı Türkiye Milli Takımı ile anılıyor. Son dönemde kendisine Türkiye Futbol Direktörü unvanı da verilen Terim'in yerine hala ülkemizde yeni isimlerin gelmemesi ise büyük bir garabet...

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Fatih Terim için ortaya yeni bir iddia atıldı. Teknik direktörlüğe döneceğinin sinyallerini veren tecrübeli teknik adamın adı Türkiye Milli Takımı ile anılıyor.

Türkiye Milli Takımında Fatih Terim sesleri.. Milli Takımda TFF seçimleri sonrası teknik direktörlük değişimi yaşanabilir. Stefan Kuntz'un performansından memnun olmayan yetkililer Fatih Terim ile temasa geçti.

Fatih Terim'in yeniden Milli Takıma dönme ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, tecrübeli teknik adamın şimdiden hazırlıklarını yaptığı ifade edildi.

Kendisine gelen diğer teklifleri tek tek reddeden Fatih Terim, kulüp çalıştırmak istemediğini yakın çevresine iletti.
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Yorumlar

ömer

Allah akıl versin.(TFF ye)

fatih bektas

gelsin gelsin. taktik teknik bilmeyen gazla futbol oynatmaya calisan bir garip hoca. isler kotuye gidince kovulana kadar bekleyen kovuldugunda milli takimdan milyon dolarlarca tazminatini çatir catir alirken gs den kovuldugunda o tazminati istemeyen garip bir direktor. yaziklar olsun tff ye bu adami hoca olarak tekrar getirirlerse
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