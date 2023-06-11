Bu bir şaka olsa gerek! Bizim Türk futbolunun neden ilerlemediği ortada...

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Fatih Terim için ortaya yeni bir iddia atıldı. Teknik direktörlüğe döneceğinin sinyallerini veren tecrübeli teknik adamın adı Türkiye Milli Takımı ile anılıyor. Son dönemde kendisine Türkiye Futbol Direktörü unvanı da verilen Terim'in yerine hala ülkemizde yeni isimlerin gelmemesi ise büyük bir garabet...