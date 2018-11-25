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Bu bilgiler işinize yarayacak

İşinize yarayacak bilgileri sizler için derledik...

25 Kasım 2018 Pazar 19:55
Bu bilgiler işinize yarayacak

Fırınınıza sinmiş kötü yemek kokuları için; yemek yapmadan önce fırınınızın ortasına yarısı sirke yarısı su ile doldurulmuş bir tava koyun. Fırınınızı birkaç dakika için ısıtın, daha sonra soğumaya bırakın.

Gömlek yakalarındaki kirleri gidermek için, gömleği makineye atmadan önce yaka kısmına sabun sürüp 15 dakika bekletin.

Tutkal lekelerini çıkarmak için, sirke ile ıslatıp, bol su ile durulamalısınız.

Patlıcanların acısını almak için, soyun ve tuzlu suda bekletin.

Naftalin kokusundan hoşlanmıyorsanız, dolapların içine limon kabuğu ve karanfil taneleri koyun. Böylece hem güve gelmeyecek hem de giysileriniz güzel kokacak.

Lahana ve karnabahar pişirirken çıkan kokuyu önlemek istiyorsanız tencerenin kapağına bir dilim ekmek koyun.
Soğan, sarımsak kesmeden önce parmaklarınıza limon suyu sürerseniz, istemediğiniz kokulardan kurtulmuş olursunuz.

Kızartma kokularının bütün eve yayılmaması için yağın içerisine bir iki dal maydanoz atın.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 19:55
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