Bu besinleri mutlaka tüketin! Kış kapıda, bağışıklığı güçlendirme zamanı

Soğuyan havalarla birlikte bağışıklık sistemini korumanın önemi arttı. Diyetisyen Gözde Aydın, kış aylarında hastalıklardan korunmak için mevsiminde ve renkli besinlerle dolu bir beslenme planı önerdi.

Havaların soğumasıyla birlikte vücut direnci zayıflıyor, mevsimsel hastalıklar artıyor. Uzmanlara göre bu dönemde bağışıklık sistemini güçlü tutmak, soğuk algınlığı ve grip gibi kış hastalıklarına karşı en etkili savunmayı sağlıyor.

“Renkli ve çeşitli”

Diyetisyen Gözde Aydın, bu dönemde bağışıklık sistemini güçlü tutmanın ve hastalıklardan korunmanın yollarını anlattı.Mevsimsel değişimlere uyum sağlamanın, vücudu soğuk hava koşullarına karşı korumanın ve hastalık riskini azaltmanın en etkili yolunun doğru ve mevsimine uygun besinleri tercih etmek olduğunu belirten Aydın, "Birinci önceliğimiz renkli ve çeşitli besinlerle dolu bir diyetin sürdürülmesidir" dedi.

Bu besinleri sofralardan eksik etmeyin

Kış aylarında taze meyve ve sebze çeşitliliği azalsa da, bu dönemde A, C ve E vitaminlerinden zengin birçok besin bulunuyor. Diyetisyen Aydın, "Portakal, mandalina, nar, ıspanak, brokoli, havuç ve turp gibi sebze ve meyveler antioksidan yönünden zengindir. Bu besinleri sofralarımızdan eksik etmemeliyiz" diye konuştu.

Aydın ayrıca, omega-3 yağ asitlerinin bağışıklık sistemi için önemine dikkat çekerek, "Ceviz, chia tohumu, keten tohumu ve özellikle haftada en az iki kez balık tüketimi kış aylarında oldukça faydalıdır" şeklinde konuştu.

Probiyotikler çok önemli

Bağırsak sağlığının bağışıklıkla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan diyetisyen, probiyotiklerden zengin yoğurt ve kefirin günlük beslenmede mutlaka yer alması gerektiğini söyledi.

Ayrıca, yeşil çay, beyaz çay ve bitki çayları gibi içeceklerin polifenol ve flavonoid açısından zengin olduklarını belirten Aydın, bu çayların bağışıklığı desteklemeye yardımcı olduğunu ifade etti.

Zencefil ve zerdeçal gibi baharatların da antioksidan etkileriyle kış aylarında sofralarda yer alması gerektiğini hatırlatan Aydın, su tüketiminin önemine değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Havaların soğumasıyla birlikte su içme isteği azalabiliyor. Ancak hafif düzeyde susuzluk bile bağışıklık üzerinde olumsuz etki yaratır. Kış mevsiminde de günde en az 2-2,5 litre su içmeye özen göstermeliyiz"

