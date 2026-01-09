Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte döviz piyasasında son durum
Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 9 Ocak gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.
9 Ocak Cuma gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:
Bu sabah itibarıyla; Dolar 43,151 TL'den işlem görüyor.
Euro ise 50,330 TL seviyelerinde seyrediyor.
