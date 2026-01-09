  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte döviz piyasasında son durum
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte döviz piyasasında son durum

Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 9 Ocak gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…

#1
Foto - Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte döviz piyasasında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

#2
Foto - Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte döviz piyasasında son durum

Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.

#3
Foto - Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte döviz piyasasında son durum

9 Ocak Cuma gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:

#4
Foto - Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte döviz piyasasında son durum

Bu sabah itibarıyla; Dolar 43,151 TL'den işlem görüyor.

#5
Foto - Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? İşte döviz piyasasında son durum

Euro ise 50,330 TL seviyelerinde seyrediyor.

