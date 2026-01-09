Kuşadası’nda iskele faciası: Fırtına 3 işçiyi denize savurdu, 1 ölü, 2 ağır yaralı!
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otel iskelesinde onarım yapan 3 işçi, şiddetli fırtınanın etkisiyle dev dalgaların arasına düştü. Talihsiz işçilerden Mustafa Dağ hayatını kaybederken, denizden yarı baygın çıkarılan 2 arkadaşının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Aydın’ın turizm merkezi Kuşadası, şiddetli fırtınanın yol açtığı kahreden bir iş kazasına sahne oldu.
Kadınlar Denizi mevkisinde bulunan bir otele ait iskele üzerinde çalışma yapan 3 işçi, aniden şiddetini artıran fırtınaya yakalandı.
Rüzgarın etkisiyle dengesini kaybeden işçiler, iskeleden azgın dalgaların içine düştü.
Çevredeki vatandaşların dehşet dolu bakışları arasında denizde hayatta kalma mücadelesi veren işçiler, fırtına nedeniyle kıyıya çıkmakta büyük güçlük çekti.
ACI HABER KIYIDAN GELDİ: MUSTAFA DAĞ KURTARILAMADI
Olayı görenlerin hızla yardıma koşmasıyla işçilerden M.D. ve A.K. güçlükle sudan çıkarılarak kurtarıldı.
Ancak dalgaların arasında gözden kaybolan Mustafa Dağ için acı haber kısa süre sonra geldi; Dağ’ın cansız bedeni kıyıya vurmuş halde bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sudan çıkarılan diğer iki işçinin durumunun ağır olduğunu belirleyerek onları acilen Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Mustafa Dağ’ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.
YETKİLİLER GÖZALTINDA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Fırtınalı havada iskelede çalışma yapılmasına izin verilmesiyle ilgili olarak ihmal iddiaları gündeme geldi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında ilgili otelin yetkilisi ile iskelede çalışma yürüten taşeron firmanın sorumlusu, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.