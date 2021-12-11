Bu besinler Migren atağını önlüyor. Kanıtlandı!

Migren, hastanın günlük yaşamanı etkileyebilen, gün içerisindeki gerçekleştirdiği aktivitelerde kısıtlılık yaratabilen bir baş ağrısı tipidir.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, bu kapsamda 30 günlük su diyeti tedavisi ile migren ataklarının sona erdiğinin altını çiziyor.

Stres, kaygı, düzensiz beslenme, uyku gibi etkenlerin migreni tetiklediğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, migren ataklarını ortadan kaldırmak için uygulanan ‘Su Diyeti’ ve migren ilişkisi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen migren, şiddetli baş ağrısının yanı sıra bulantı, kusma, ışığa duyarlılık, iştahsızlık, konsantrasyon bozukluğuna sebep oluyor. Bu yüzden migren ataklarını tetikleyen besinlerden uzak durulması gerektiyor. Migrenden şikayet eden hastalar uzun yıllar boyunca bu ağrıyı çekiyor. Dayanılmaz atakların sayısını ve şiddetini arttıran besinlerden uzak durmak, hastanın yaşam kalitesini yükseltiyor. Bu yüzden vücuda uygulanan detoks ile migren ataklarını ortadan kaldırabilmek doktor kontrolü eşliğinde gerçekleşen su diyeti ile mümkün hale geliyor.

Su diyeti ile migren ataklarında yüzde yüz başarı oranı sağlandığını belirten Dr. Hamit Çelik diyetin temel prensiplerini şu şekilde anlatıyor:

Migren şikayeti olan hastaya su detoksu uygularken, susadığı kadar su ve yanında tüketebileceğini bir besin veriyoruz. Bu besin haşlanmış yumurta, patates ya da bal olabiliyor. Belirli bir süre sadece bu besinin tüketilmesini öneriyoruz. 30 gün boyunca uygulanan bir tedavi de vücutta birikmiş olan maddelerin atılmasını sağlanıyor. Hasta kilo verdiği içinde vücut hacmi azalıyor. Dolayısıyla damarlar da eski yapısına dönmeye başlıyor. Böylelikle migren atakları kalıcı olarak geçiyor. Bu tedavi yöntemin düzenli gerçekleştiğinde yüzde yüz başarı sağlamak mümkün. Beyindeki sinirler ve kan damarlarında oluşan değişiklikler sonucu ortaya çıkan ve dayanılmaz hal alan migren, kişilerin hayatını olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bu yüzden tedavi planının hastanın belirtilerine, sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Migren genellikle gençlik yaşından başlıyor. İlerleyen yaşla birlikte artan ağrılar çekilemez hal alıyor. Kimi zaman tüketilen besine, strese ya da dış faktörlere göre belirti gösteren şiddetli ağrılar kişinin günlük aktivitelerinde de olumsuz etkiliyor. Bu yüzden migren tedavisi hastanın yaşına, atak sıklığına, sağlık durumuna bakılarak uygulanıyor. Her yaş grubunda görülen migren, daha önce baş ağrısı görülmemiş bile olsa aniden ortaya çıkabiliyor. Migren ataklarının beyin damarlarındaki genişlemeye bağlı olarak oluşuyor.

Beyin damarlarının genişlemesinin sebebi

Vücuttaki ağır metaller, toksinler, bakteriler ve parazitlerin birikmesi damar çapının artmasına Dolayısıyla beyin dokusuna zarar vermesiyle kendini gösteriyor. Örneğin çok fazla acı biber tüketen kişinin başının ağrımasının sebebi de beyin damarlarının genişlemesinden dolayı kaynaklanıyor. Bu yüzden uygulanan su diyeti ile toksin ve bakteriler vücuttan atılıyor. Bu süreçte doktor takibi ile hastayı yönlendirmek gerekiyor. Ayrıca hastanın yoğun ışıktan uzak durması ve uyku düzenine dikkat etmesi de gerekiyor.