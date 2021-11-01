Su diyeti nedir, nasıl yapılır?

Su diyeti, gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içecek dışında herhangi bir gıda alınmamasına dayanıyor.su diyeti, bilinçli ve kontrollü bir şekilde uygulandığında kısa sürede egzersize ihtiyaç duymadan kalori yakarak kilo verilmesini sağlıyor.

Vücutta detoks etkisi yaratan ve kalori yakımını hızlandıran su diyeti, günlük en az 2 litre su veya sıvı tüketimi ile uygulanıyor. Tokluk hissi veren suyun yanı sıra, kan basıncının düşmemesi ve gerekli besin ögelerinin alınması için tüketilen diğer sıvılara dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlık uzmanları, diyetin yalnızca su tüketilerek uygulanmasının son derece zararlı olduğu konusunda uyararak, bol sıvı tüketiminin yanında sıvı içeriği ve besin değerleri yüksek gıdaların öğünlere eklenmesini tavsiye ediyor.

Birinci gün

-Kahvaltı: Taze sıkılmış 2 bardak elma suyu

-Ara öğün: Bir bardak papaya suyu

-Öğle: Bir kase karpuz

-Ara öğün: Bir adet taze sıkılmış portakal suyu ya da bir bardak limonlu su

-Akşam yemeği: Bir bardak su

-Son ara öğün: Bir adet elma ve 2 bardak su

ikinci gün

-Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta ve 2 bardak su



-Ara öğün: Bir su bardağı çiğ lahana salatası ve 2 bardak su



-Öğle: Çoban salatası ve bir bardak su



-Ara öğün: 2 adet domates ve bir bardak su



-Akşam yemeği: Bir bardak taze sıkılmış domates suyu



-Son ara öğün: Bir su bardağı pişmiş kabak ve 2 bardak su



Üçüncü gün

-Kahvaltı: Bir adet elma ve 2 bardak su



-Ara öğün: 1 su bardağı papaya meyvesi ve bir bardak su



-Öğle: Çoban salata ve bir bardak su



-Akşam yemeği: Bir bardak taze sıkılmış domates suyu



-Son ara öğün: Bir su bardağı pişmiş kabak ve 2 bardak su



Dördüncü gün

-Kahvaltı: Bir bardak yağsız süt ve 2 bardak su



-Ara öğün: Bir adet muz ve 2 bardak su



-Öğle: Bir bardak süt ve 2 su bardağı su



-Ara öğün: Bir adet muz ver 2 su bardağı su



-Akşam yemeği: Bir adet muz



-Son ara öğün: Bir su bardağı su ve bir adet muz



Beşinci gün

-Kahvaltı: 1/2 kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su



-Ara öğün: 2 adet domates ve 2 su bardağı su



-Öğle yemeği: Bir kase domates soslu haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su



-Ara öğün: 2 adet domates



-Akşam yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç



Altıncı gün

-Kahvaltı: 1/2 kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su



-Ara öğün: 2 adet domates 2 su bardağı su



-Öğle yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç, salata, 2 bardak su



-Akşam yemeği: Bir bardak limonlu su



-Son ara öğün: Bir kase salata ve bir bardak su



Yedinci gün

-Kahvaltı: 1/2 kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su



-Ara öğün: 2 adet domates 2 su bardağı su



-Öğle yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç, salata, 2 bardak su



-Ara öğün: 2 adet salatalık



-Akşam yemeği: Bir bardak limonlu su



-Son ara öğün: Bir kase salata ve bir bardak su

Bu diyete başlamadan önce doktorunuzdan onay almanızı öneriyoruz.