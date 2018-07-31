Bu besinler kansızlığa iyi geliyor

Kırmızı kan hücresi sayısını arttırmak için demir ve B12 başta olmak üzere vücudun ihtiyaç duyduğu minerallerin tam olarak alınması önemlidir.

Yani sadece demir, b12 ve folik asit bakımından zengin besinleri tüketmek yerine diğer mineral ve vitaminlerin bulunduğu gıdaları da yemelisiniz.

Kansızlık çeşitli seviyelerde olabilir ve bazı durumlarda sadece gıdalar yoluyla yeterli miktarda demir, B12 almak mümkün olmayabilir. Bu durumlarda doktorunuza danışarak demir veya B12 takviyesi kullanabilirsiniz.

Aşağıda kansızlığa iyi geldiği bilinen bazı besinlerin listesi yer alıyor ancak bu listede bulunan gıdalar kansızlık için önerilen gıdaların tam listesi değil. Ayrıca listedeki bazı besinler yüksek kolesterol, yüksek kalori ve yağ içerdiğinden herkes için uygun olmayabilir.

Bu nedenle kansızlığa iyi gelen ve sizin sağlık koşullarınıza en uygun beslenme programı için bir uzmandan yardım alabilirsiniz.

KUZU CİĞERİ

100 gram kuzu ciğeri günlük demir ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılar ve B12 vitamini ihtiyacının 12 katı kadar B12 vitamini içerir. A vitamini, K vitamini, B6 vitamini, çinko, bakır, manganez ve selenyum bakımından da zengin olan kuzu ciğeri aynı zamanda yüksek kolesterol içerdiğinden dikkatli tüketilmelidir.

USKUMRU BALIĞI

100 gram uskumru balığı günlük B12 ihtiyacının 3 katı kadar B12 içermektedir. Uskumru dışında ton balığı, sardalye ve somon kansızlığa iyi gelen yiyecekler arasında yer alıyor.

SIĞIR ETİ

B12, selenyum ve çinko bakımından da zengin olan sığır etinin 100 gramı günlük demir ihtiyacının %11’ini karşılar. Ayrıca B6, niasin, riboflavin, tiamin, E vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor için iyi bir kaynaktır.

KUZU ETİ

100 gram kuzu eti günlük B12 vitamini ihtiyacının %39’unu ve demir ihtiyacının %9’unu karşılar. İyi bir protein kaynağı olan kuzu etinin olumsuz yönü yüksek miktarda doymuş yağ içermesidir.

BEYAZ PEYNİR

B12 bakımından oldukça zengin olan beyaz peynir (100 gr günlük ihtiyacın %28’ini karşılar) aynı zamanda günlük ihtiyacın %4’ünü karşılayacak kadar demir içerir.

YUMURTA

1 adet orta boy günlük demir ihtiyacının %5’ini ve B12 ihtiyacının %11’ini karşılar. Olumsuz yönü ise doymuş yağ ve kolesterol bakımından da zengin olmasıdır.

BROKOLİ

Tam bir mineral deposu olan brokoli fosfor, selenyum, kalsiyum, magnezyum, tiamin, riboflavin, A, C, K ve B6 vitaminlerini içerir. 100 gram brokoli günlük demir ihtiyacının %4’ünü karşılar.

TAVUK

Kırmızı ete oranla daha az kolesterol içeren tavuk etinin 100 gramında 1 mg demir (günlük ihtiyacın %6’sı), 0.3 mcg B12 vitamini (günlük ihtiyacın %6’sı) B12 bulunur. Tavuk eti ayrıca B6, fosfor, protein, niasin ve selenyum bakımından zengindir.

HİNDİ

100 gram hindi göğüs eti günlük demir ihtiyacının %3’ünü karşılar. Aynı zamanda mükemmel bir selenyum, protein ve fosfor kaynağıdır.

ISPANAK

100 gram çiğ ıspanak günlük demir ihtiyacının %15’ini karşılar. Manganez, çinko, potasyum, kalsiyum ve bakır mineralleri bakımından da zengin olan ıspanak aynı zamanda C vitamini, K vitamini, A vitamini, B6 vitamini ve folat bakımından çok iyi bir kaynaktır.

PORTAKAL

1 adet orta boy portakal günlük demir ihtiyacının %1’ini karşılar. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini bakımından zengin bir besindir.

MUZ

1 adet orta boy muz günlük demir ihtiyacının %2’sini karşılar. Aynı zamanda besin lifi, C vitamini, potasyum, B6 vitamini, manganez bakımından iyi bir kaynaktır.