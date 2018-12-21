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Bu besinler kanser düşmanı

Sağlıklı yaşam için beslenme çok önemli. İşte kanserden koruyan sebze ve meyveler…

21 Aralık 2018 Cuma 00:09
Bu besinler kanser düşmanı

ELMA

Bol miktarda "kuarsetin" içerir. Kanser tedavisinde, kanserden korunmada, alerji ve kalp damar hastalıklarında yararlı. Günde kabuklarıyla birlikte en az 2 elma tüketilmeli.

NAR

Son çalışmalar, narın kanserojen madde verilen farelerin genlerinde yüzde 30 civarında düzelme sağladığını gösteriyor. İçerdiği bazı maddeler sayesinde kolesterol ve şekeri dengeleyen nar, kalp sağlığını da koruyor. Bu nedenle günde 1 bardak taze sıkılmış nar suyu içilmeli ya da 2-3 tane nar yemeli.

KARA ÜZÜM

Son 10 yıl içindeki çalışmalar, kara üzümün kanser önleyici rolüne işaret ediyor. Ayrıca kalp damar hastalıklarından da koruyor. Çekirdeği ve kabuğuyla birlikte yenmesi gerekiyor. Günde 1-2 bardak kadar tüketilebilir.

BÖĞÜRTLEN

İçeriğindeki "eliagic asit" kanserli hücrelerin ölmesini sa ğlıyor. Böğürtlen yaprakları da çok faydalı, çay şeklinde tüketilebilir.

YABANMERSİNİ

Vücudu kanserden koruyan enzimleri aktif hale getirerek kansere yakalanma riskini azaltıyor. Ayrıca kandaki kolesterol oranını düşürerek kalp krizinden de koruyor.

KİRAZ

Bol miktarda "flavon" denen yaralı bir madde ihtiva eder. Kanser oluşumunu ve kanserin ilerlemesini engeller. Özellikle meme, cilt, akciğer ye karaciğer gibi kanser tiplerinde etkili.

KARPUZ

A ve C vitamini yönünden zengin. İçerdiği yararlı maddeler vücudu kansere karşı koruyup, toksik maddelerden arındırıyor.

KIRMIZI TURP

Akciğer kanseri riskini azaltır, meme kanserinden korur. Bol miktarda turp salatası tüketin.

KIRMIZI BİBER

Zengin bir C vitamini deposu. C vitamini kanser  hücrelerinin büyümesini engeller ve bağışıklık sistemini zararlı maddelerden korur.

BROKOLİ

C vitamini, betakaroten, lif ve kalsiyum açısından çok zengin. Kansere karşı koruyucu maddeler içerir. Özellikle bağırsak, mesane, meme kanserlerinden korur. Brokoli çoğu içerik maddesini ancak çiğ yendiğinde barındırıyor. Ancak haftada 2'den fazla çiğ brokoli tüketmeyin çünkü tiroit yetmezliği oluşabilir.

DOMATES

Özellikle hafif pişmiş tüketilmesi prostat problemlerinden yüzde 40 oranında korur. Domatesin içindeki likopen akciğer, kolon, meme kanserini de engeller.

SARIMSAK

Kanserin yayılmasını durdurur. Selenyum, triptopan gibi kanser hücreleriyle savaşan maddeler içerir. Hem kansere yakalanmaktan korur hem de kanser tedavisi sırasında kullanılır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalara göre sarımsak mide, meme, bağırsak, yemek borusu, prostat ve ciltkanserlerinde tümörlerin oluşmasını ve ilerlemesini engelliyor. Her gün 2-3 diş çiğ sarımsak, 1-2 avuç kuru yemiş tüketilmeli.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 00:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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