Bu besinler kan yapıyor Kan yapan yiyecekler hangileridir? Kansızlığa iyi gelen mucizevi bitkiler nelerdir?

Herhangi bir yaş farkı gözetmeyen kansızlık hastalığı demir vitamini yahut diğer vitaminlerin eksikliği sebebiyle baş gösterir. Peki kansızlığın önüne nasıl geçilebilir? Kansızlıktan muzdarip olan ve kan eksikliğinden dolayı günlük hayatında sorun yaşayanlar bu haberimiz tam size göre…

Günlük hayatımızda alacağımız belirli gıdalar kansızlık derdine çare oluyor.

Pirinç, yulaf, mısır, buğday ve çavdar kansızlığa iyi gelmektedir. Öte yandan kuru yemişler, baklagiller, bezelye ve barbunya da kansızlık tedavisinde etkin rol oynamaktadır.

Demir açısından oldukça zengin olan, kırmızı et, dalak, tahin, pekmez, pazı, balık, tavuk, kuru üzüm, kuru kayısı, elma, portakal ve kuru baklagiller de kansızlığa iyi gelmektedir.

İçerisinde B9 (Folik asit) barından turunçgiller, karaciğer, ceviz, yumurta sarısı da kansızlık için tüketilebilecek yiyeceklerdendir.

Somon, süt, kabuklu deniz ürünleri, ton balığı ve peynir gibi B 12 vitamini açısından zengin ürünler de kansızlığa devadır.

Midye, hamsi, sardalye ve istiridye de kan yapıcı besinler arasındadır.