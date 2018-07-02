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Bu besinler iştah açıyor!

İnsan kilo almak istediğinde, vücut direncini güçlendirmeye çalıştığında ya da hastalıklara karşı bağışıklık kazanma girişiminde yemek yemeye ihtiyaç duyar.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:58
Bu besinler iştah açıyor!

İŞTAHIN AÇILMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER:

Herkesin bilmesi gereken kahvaltı öğünün ne kadar öenmli olduğudur. İyi ve sağlıklı bir şekilde yapılan kahvaltıdan sonra metabolizma gün içerisinde hızlı olur ve kişi kendini zinde hisseder. Metabolizma hızlı olduğundan dolayı kişi gün içerisinde daha fazla yemek yeme isteği duyar. Yani güzel bir kahvaltı ile iştah açılmış olunur.

Gün içerisinde az öğün çok yemek yerine çok öğün az yemek insaların iştahlarını açabilmektedir. Çünkü küçük öğünler mide üzerinde olumsuz etkiler yapmaz, böylelikle kişi tarafından daha rahat bir şekilde tüketilir.

Ayrıca, gün içerisinde zaman zaman atıştırmalar yapmak da iştahın açılmasına yardımcı olmaktadır.
İnsanların yedikleri yemeklere sevdikleri baharat ya da sosları koymaları daha iştahlı biçimde yemek yemelerine yardımcı olacaktır.

Ana öğünlere geçilmeden önce sıcı tüketilmesi kişinin daha az gıda tüketmesine neden olan bir durumdur. Çünkü mide sıvı ile dolu olduğundan kişi az yemek yer. Bunun önüne geçmek için yemeklerden önce sıvı tüketilmemelidir.

Düzenli olarak antrenman yapılması, çeşitli egzersizlerin uygulanması iştahın artmasına yardımcı olur. Çünkü spor yapılarak metabolizma seviyeleri yukarılarda tutulur. Böylelikle kişi dışarıdan daha fazla enerji almak durumunda kalır. Bu yüzden de normale göre daha fazla besin tüketir.

İştahın olmamasının nedenlerinden bir tanesi de kişinin içinde bulunduğu psikolojik problemlerdir. Eğer kişi kendisini stresten, depresyondan ya da herhangi bir şekidle kötü düşüncelerden uzak tutarsa daha fazla yemek yediğini görecektir. Yani iştahın açılması için kişi psikolojik olarak olumsuz durumlardan uzak durmalıdır.

Ayrıca daha büyük tabaklarda yemek yenmesi psikolojik açıdan insanın daha fazla yemek yemesine yardımcı olan bir durumdur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:58
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