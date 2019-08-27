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Bu besinler fazlalıklarınızla hızlıca vedalaşmanızı sağlayacak!

Kilo verme yolunda başarılı olmak istiyorsanız; metabolizmanızı harekete geçirecek besinler tüketmeniz son derece önemli. İşte, metabolizmanın hızlanmasını sağlayan 7 besin…

27 Ağustos 2019 Salı 08:57
Bu besinler fazlalıklarınızla hızlıca vedalaşmanızı sağlayacak!

Kilo vermeniz için aç kalmanız gerekmiyor. Aksine aç kalarak verdiğiniz kiloları normal beslenme düzenine geçtiğinizde hızlıca almanız mümkün. Sağlıklı bir şekilde ideal kilonuza ulaşmak istiyorsanız; doğru gıdaları tüketip, hayatınızı hareketlendirmeniz gerekiyor.

Yağ yakan gıdalar

Fazlalıklarınızdan kurtulmanız için metabolizmanızın hızlı çalışması gerekli. Bunun içinse metabolizmayı harekete geçiren gıdaların bilinmesi ve tüketilmesi şart. İşte, yağ yakan 7 gıda!

1. Yumurta

Bir zamanlar uzmanlar, yumurtanın düzenli olarak tüketilmesinin hem kilo aldıracağını hem de kolesterolü yükselteceğini savunurdu. Ancak son yıllarda bu görüş tüm dünyada değişti. Yapılan bilimsel çalışmalar yumurtanın ölçü kaçırılmadan tüketilmesi halinde sağlık için son derece önemli olduğunu kanıtladı. Her sabah bir adet yumurta tüketerek antioksidan, D vitamini ve protein yönünden zengin bir kahvaltı yapmış olursunuz. Protein öncelikle tokluk hissinizin uzun sürmesini sağlar. Ayrıca yapılan çalışmalar protein tüketiminin metabolizmayı hızlandırdığını da kanıtlamıştır.

2. Avokado

Son yıllarda ülkemizde de popüler hale gelen avokado son derece faydalı bir meyvedir. Lif ve tekli doymamış yağlar bakımından zengin olan avokado ölçülü tüketildiğinde metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.

3. Tarçın

Tatlılarımızın vazgeçilmezi olan tarçın metabolizmanın hızlanması için şahane bir üründür. Tatlı krizlerini önlemek için kullanabileceğiniz tarçın özellikle karın bölgesindeki yağlardan kurtulmanıza yardımcı olur. Tarçını meyvelerin üzerine serperek, yoğur ya da sütle karıştırarak tüketebilirsiniz. Sıcak bir şeyler içmek istiyorsanız da tarçın çayı demleyebilirsiniz. Tarçın çayı ayrıca gaz ve şişkinlik sorunundan hızlıca kurtulmanıza yardım olur.

4. Ceviz

Omega-3 yönünden zengin olan ve beyin sağlığı için mutlaka tüketilmesi gerektiği vurgulanan ceviz metabolizmanın da hızlanmasına yardım eder.

5. Greyfurt

Greyfurt düzenli tüketildiğinde özellikle bel bölgesinin incelmesine yardımcı olur. Japon bilim insanların yaptığı çalışmaya göre greyfurtun kokusu bile kahverengi yağ hücrelerinin harekete geçtiğini kanıtlamıştır.

6. Kırmızı biber

C vitamini yönünden zengin olan kırmızı biber düzenli tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırır.

7. Ispanak

Folat, B6 vitamini, magnezyum, kalsiyum ve demir yönünden zengin olan ıspanak şahane bir yağ yakıcıdır.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 08:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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