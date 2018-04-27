Bu besinler anne sütünü arttırıyor

Anne yeterince beslenmese dahi, annenin vücut depolarında bulunanlar süt üretiminin devam etmesini sağlar. Sütün içeriğindeki maddelerin miktarı, anneden anneye değişkenlik gösterir. Her bebeğin annesinin sütü, o bebeğe özel olarak üretim sağlar ve süt salgılar. Anne süt salgılamaya hamileliğinden itibaren başlar ve anne adayının yedikleri süt üretimine fayda sağlar. Anne sütü, tat ve yapı olarak inek sütüne benzer ancak daha yumuşak ve kendine has ağrı bir tada sahiptir. Anne sütü sağılıp bir kabın içerisinde bekletildiği zaman, krema ortaya çıkar ve üzerine sarı yağ tabakası kaplar. Anne sütüne eşdeğer olarak hiçbir gıda ya da mama yoktur. Anne sütü besin değerinin yanı sıra; vitaminler, mineraller, proteinler, sindirim enzimleri, hormonlar ve bebeği hastalıklardan koruyan antikorları içermektedir.

Anne, hamileliğinden itibaren sütünün bebeğine yetip yetmeyeceğini düşünür. Vücudun ürettiği süt miktarı, hazır mamayla ya da hazır sütler gibi kontrol edilemediği için böyle bir endişe duyulması oldukça normaldir. Fakat bunu kendinize boşu boşuna dert haline getirmeyin. Çünkü her anne bebeğine yetecek kadar süt üretiminde bulunur. Sadece bazı istisnai durumlar dışında süt olmaz ya da yetmez. Bu durum genel olarak oldukça nadir görülmektedir. Sütünüz bitene kadar en az 6 ay boyunca bebek anne sütüyle beslenmesi gerekir. Ek gıdalara geçilse dahi, anne sütü kesilmemelidir. Anne sütü bebeğin gelişimi için oldukça önemlidir.

ANNE SÜTÜNÜN YARARLARI

Anne sütü daima hazır bir besindir. Aynı zamanda temiz ve mikropsuzdur.

Doğumdan hemen sonra gelen ağız sütü, bebeği bütün hastalıklardan korur.

Bebeğin ihtiyaç duyduğu bütün gereksinimleri karşılar. Hatta su ihtiyacını bile karşılamaktadır. Böylece ayriyeten su verilmesine gerek kalmaz.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Kolay sindirim sağlar.

En doğal ve en taze besindir.

Anne ve bebek arasındaki bağı güçlendirir.

Anne sütü sadece bebeğin beslenmesi için değil, cildinin hatta vücudunun anne sütüyle silinmesi, pürüzsüz bir cilt oluşumuna yardımcı olur.

Anne sütü, annenin sağlığını da korur. Emziren anne, meme ve rahim kanseri olma riskini en aza indirir.

Birçok faydası bulunan anne sütünün azalmasını hiçbir anne istemez. Peki;

ANNE SÜTÜ NASIL ARTTIRILIR?

Anne sütünün artması ilk zamanlarda hormanel, sonrasında ise mekanik bir olaydır. Yani meme boşaldıkça süt dolar. Memelerinde bir zekası olduğu gerçek. Siz memeleri sık sık boşaltırsanız eğer, memelerde sütün yetmediğini düşünerek süt üretimini hızlandırır. Böylece süt daima artar. Ama siz memeleri boşaltmayıp dolu olarak bekletirseniz, meme beyni sütün yettiğini düşünür ve süt üretimini yavaşlatır. Kısaca anne sütünün üretimi dahi; arz, talep ilişkisi.

Aslında süt üretimini arttırmak için bir besin yoktur. Sadece üretimine destek sağlayan gıdalar vardır. Bunlarında işe yaraması için mutlaka arz, talep ilişkisinin yani meme beyninin çalışması gerekli. Memeler sıklıkla boşaldığında ancak bu besinlerin faydası görülür.

ANNE SÜTÜNÜ ARTTIRAN BESİNLER;

Kuru incir

Dereotu

Rezene

Kimyon

Soğan

Börülce

Ispanak

Ciğer

Karnabahar

Kabak

Brokoli

Kabak çekirdeği

Semiz otu

Sarımsak

Enginar

Pırasa

Bulgur

Kestane

Ve tabi ki de en önemlisi SU!

Son olarak su dedik, çünkü süt üretiminin devam etmesi için her emzirme sonrası en az 2 litre su içilmesi gerekir ki, yeniden süt üretimi başlasın. Özellikle sıvı tüketimine özen göstermek gerekiyor. Fakat sıvıdan kastımız değil çay, kahve ve asitli içecekler. Bunlar süt üretiminin yavaşlamasına sebebiyet vermektedir. Aynı zamanda emziren annelerin sigara ve alkollü içeceklerden de uzak durması gerekir. Yukarıdaki besinler de süt üretimini arttırıyor. Ancak fazla tüketmemek şartıyla. Süt üretimini arttırıyor diyerek aşırıya kaçmadan tüketmeye özen gösterin.Fazlası daima zarar. Yani anneye kalori ve doğal olarak kilo olarak kalacaktır. Buna hiç gerek yok.

Çünkü meme beynini çalıştırdıktan sonra, bu besinleri sadece takviye (ek) olarak tüketin. Bebeğinizi beslerken kendi sağlığınızdan olmayın. Emziriyorum, diyerek kesinlikle ekstra yemek yemeyin! Zaten böyle bir mantık hiçbir koşulda olamaz. Genelde büyükler yani anneler hep böyle derler. Ancak bunun böyle olmadığını siz biliyorsunuz. Annelerinizi de üzmeden ve kırmadan anlatın. Unutmayın ki, onlarda sizin gibi anneler! Hatta sizden bile daha çok bilgiye sahipler. Sizde bilmiş anneler olarak bu çizgiyi koruyun ve hormonlarında etkisini göz önünde bulundurarak sakin kalmaya özen gösterin.