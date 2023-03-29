Bu benzetmeye çocuk bile inanmaz! Kıyaslama yapan Sözcü rezil oldu

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimler için artık geri sayım başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini yıkmak için bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin içerisinde yer aldığı 6'lı koalisyonda krizler bitmek bilmiyor.

Türkiye'ye fayda sağlamak bir yana dursun kirli pazarlıklarla ancak güç bela aday çıkartabilen zillet paydaşlarına hizmet eden CHP yandaşı Sözcü Gazetesi akılalmaz bir kıyaslamada bulundu.

Cumhur İttifakı'nda ne bakanlık, ne de cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlığı söz konusu bile değilken ve kabinede koalisyon hükümetinden bahsedilmezken Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık pazarlıkları yapıldı. Cumhur İttifakı'nda hükümeti tek parti kurarken, Millet İttifakı'nda ise hükümette her partiden bakan yer alacak.

"Yıllardır Millet İttifakı'nı "koalisyon" diye suçluyorlardı, şimdi onlar da aynısı oldu" ifadelerini kullanan Sözcü'nün yalan ve algı üzerine kurulu kıyaslaması alay konusu oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Koltuğun tehlikeye girdiğini gören iktidar yanına yeni ortaklar aldı. Seçimde kazanırlarsa onlar da ülkeyi "koalisyon mantığı"yla hep birlikte yönetecek" diyen Sözcü'nün haberi "Bu benzetmeye çocuk bile inanmaz!" dedirtti.

İşte Sözcü'nün akıllara durgunluk veren o manşeti: