  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü ekonomist İslam Memiş'ten altın tahmini: Altın fiyatlarında sürpriz beklenti! Altının kilogramı 1 milyon 341 bin lira

Sinan Oğan: HDP ile yan yana durup kendimi mi inkar etseydim?

Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı içindeki ilk icraatı! Sandık provokasyonu yaptı

Rusya'dan Türkiye'ye tur satışlarında payı yükseldi! Ruslar e-vize uygulamasını duyurdu: Türkiye'yi ilgilendiren karar!

Davutoğlu Ümit Özdağ'a karşı HDP'li dostlarının yanında saf tuttu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun davetine cevap

Özgürlükçü İmamoğlu, kendisine tepki gösteren pazarcıya ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun da...

Bakan Soylu Dadaşlarla bir araya geldi! 'Erzurumlunun 28 Mayıs'ta vereceği cevabı bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması!

CHP'nin provokatif afişleri söküldü
Sağlık Bu belirtilere dikkat! Fazla mükemmeliyetçilik bakın hangi hastalığa yol açıyor
Sağlık

Bu belirtilere dikkat! Fazla mükemmeliyetçilik bakın hangi hastalığa yol açıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-26 08:27:00 -
Bu belirtilere dikkat! Fazla mükemmeliyetçilik bakın hangi hastalığa yol açıyor

Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, fazla mükemmeliyetçilik kaygısının kimi zaman kalp hastalıkları, huzursuz bağırsak sendromu, hastalık derecesinde uyku sorunları, depresyon ve anksiyeteye neden olduğunu belirtti.

Fazla mükemmeliyetçilik kaygısının kimi zaman kalp hastalıkları, huzursuz bağırsak sendromu, hastalık derecesinde uyku sorunları, depresyon ve anksiyeteye neden olduğu, yapılan araştırmalara göre her 5 kişiden 2’sinde bu yönde eğilim olduğunu söyleyen Medline Adana Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, mükemmeliyetçilikte aşırıya kaçanlarda görülen 8 ortak özelliğe değindi.

Modern yaşamın yan etkilerinden biri olarak değerlendirilebilecek mükemmeliyetçilik kaygısı uzaktan bakıldığında her ne kadar zararsız gibi görünse de aşırıya kaçtığında bireyi ve çevresini yormaya başlıyor. Bu gibi durumlar ise başta sağlık problemleri ve ikili ilişkiler olmak üzere olmak üzere hayatın birçok alanında sorun oluşturuyor.

Fazla mükemmeliyetçilik kaygısı kimi zaman kalp hastalıkları, huzursuz bağırsak sendromu, hastalık derecesinde uyku sorunları, depresyon ve anksiyeteye neden oluyor. Yapılan araştırmalara göre her 5 kişiden 2'sinde bu yönde bir eğilimin söz konusu olduğunu söyleyen Medline Adana Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, mükemmeliyetçilikte aşırıya kaçanlarda görülen 8 ortak özelliği şöyle sıraladı:

1. Hatalarını kabul etmezler

Hayatlarında hatalara asla yer yoktur. Olması gerektiğini düşündüğü bir şeyin olmamasını veya olmaması gereken bir şeyin olmasını tolere edemezler ve tahammülsüzlük gösterirler. Küçük de olsa bir hata gördüklerinde hemen ona müdahale ederek düzeltmek isterler.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2. Ya hep ya hiç düşüncesi hakimdir

Düşünce sistemleri ‘ya hep ya hiç’ şeklinde çalışır. Bir şeyi en iyi şekilde yapamıyorlarsa hiç yapmamayı tercih ederler. Öyle ki tek bir olumsuz yoruma dahil olmak için kimi zaman olumlu geri bildirimleri bile görmezden gelerek istemezler.

3. Asla tatmin olmazlar

Tatminsizlik duygusu ile başa çıkmak çoğu zaman hepimiz için zordur. Herkesin bazen yeterince başarılı olmadığı, yeterince mutlu olamadığı veya yeterince iyi kazanmadığı dönemler vardır. Bu gibi anlarda tatminsizlik duygusunun yaşanması ise normaldir. Ancak mükemmeliyetçi bireyler asla tatmin olmazlar ve kendilerine karşı da acımasızdırlar. Yaptıkları ufacık bir hatanın bile etkisinden uzun süre çıkamaz ve sürekli olarak kendilerini suçlarlar.

4. Sadece sonuç odaklıdırlar

Yaşanan süreçler umurlarında olmaz, sadece sonuçla ilgilenirler. Onu tatmin edecek tek şey başarılı bir sonuçtur. Oysa ki süreci ve sonuçları kontrol etmek her zaman ve gerçek anlamda mümkün olmadığından, eninde sonunda başarısız duruma düşmek kaçınılmazdır. Bu ise onlar açısından tek kelimeyle mutsuzluk demektir.

5. Detaylarda boğulurlar

Bazı insanların işleri bir türlü bitmek bilmez. Ayrıntıya kapılıp gitmek onların hayatlarının adeta bir parçasıdır. Ancak ağaca bakarken ormanı gözden kaçırırlar ve ormandaki diğer güzelliklerin farkına bile varmazlar. Bu yüzden de bir türlü kusursuzluğa erişemez ve hem kendilerine hem de çevresindekilere hayatı çekilmez hale getirirler.

6. Her konuda olumsuzdurlar

Hayata hep olumsuz bakar, bardağın dolu kısmını asla görmezler. Büyük veya küçük hiçbir hataya tahammülleri olmadığından diğer insanları devamlı eleştirir ve yargılarlar. Esasında eleştirel tutum tamamen sağlıksız olmasa da sağlıksız olan bunun sürekli ve yanlış üslupla yapılmasıdır.

7. Eleştirilere kapalıdırlar

Eleştiriye açık olmak demek elbette herkesin olumsuz yorumlarını kabul etmek ya da hoşgörmek demek değildir. Ancak olası bir başarısızlık, mükemmeliyetçiler için kabul edilemez bir durumdur. Bu yüzden en ufak bir öneri olsa bile savunmaya geçerler. Eleştiriyi kişisel olarak algılarlar ve yapanlarla aralarına sınır koyarlar.

8. Her durumda haklıdırlar

Mükemmeliyetçi bireyler yanıldıklarını ve hata yaptıklarını hiçbir zaman kabul etmediklerinden karşıdakinin duygularını ve ihtiyaçlarını fazla önemsemezler. Onlar her durumda haklıdırlar. Çünkü ya empati yetenekleri düşüktür ya da empati yapmayı tercih etmezler."

Aman dikkat bu belirtileri göz ardı etmeyin! Ağız ve dişlerde ihmale gelmez 5 sorun!
Aman dikkat bu belirtileri göz ardı etmeyin! Ağız ve dişlerde ihmale gelmez 5 sorun!

Sağlık

Aman dikkat bu belirtileri göz ardı etmeyin! Ağız ve dişlerde ihmale gelmez 5 sorun!

Bu araştırma umut olacak! Kronik ağrı çekenlere müjde
Bu araştırma umut olacak! Kronik ağrı çekenlere müjde

Sağlık

Bu araştırma umut olacak! Kronik ağrı çekenlere müjde

İşte, kaliteli uykunun sırrı
İşte, kaliteli uykunun sırrı

Sağlık

İşte, kaliteli uykunun sırrı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23