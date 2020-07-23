Bu belirtiler varsa dikkat: Apandisit patlamasının habercisi olabilir!

Apandis, kalın bağırsağa bağlı ince bir organdır. Bu organda meydana gelen şişme ve iltihaplanma, apandisit patlamasına yol açar. Şiddetli ağrı ile kendini gösteren apandisit, mutlaka tedavi edilmesi gereken ciddi bir enfeksiyondur. İltihaplanan bölgedeki apse kana karışırsa vücutta hayati tehlikeye yol açan bir tablo ile karşılaşılır. Apandisin, patlamadan alınması oldukça önemlidir. Peki apandisit patlaması neden olur, hangi belirtilerle ortaya çıkar? İşte detaylar...

Apandisit patlaması neden olur?

- Tümörler

- Chrons, Ülser ve ülseratif kolit hastalığı

- Bağırsak kurtları, solucanları ve parazitleri

- Virüs, mantar ve diğer mikroorganizmalar

- Bakteriyel enfeksiyonlar

- Bağırsak enfeksiyonları

- Sindirim sistemi iltihapları nedeniyle apandis ağzındaki lenf bezlerinde şişme

- Karna alınan darbeler

Apandisit patlaması, birçok belirtiyle kendini gösterse de yaygın olarak görülen belirtiler şunlardır:

- Mide bulantısı ve kusma

- Ağız ve dilde kuruluk

- İştahsızlık

- Sindirim güçlüğü

- Kabızlık veya ishal

- Hızlı kalp atışı

- Yüksek ateş

- Karnın sağ alt kısmında şiddetli ağrı

- Dışkıda zorlanma