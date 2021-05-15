Bu bayramı da çocuklarından ayrı geçirdiler

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün AYM’ye gönderdiği raporda, “Hizb-ut Tahrir, 1967 yılından 2017 yılına kadar herhangi bir cebir ve şiddet eylemine başvurmadı” ifadeleri üzerine AYM, Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü olmadığı kararını vererek mağduriyetlerin giderilmesini istedi. Ancak Hizb-ut Tahrir üyesi olmak suçlarından yargılananlar AYM’nin bu kararına rağmen yerel mahkemelerin verdiği farklı kararlar nedeniyle mağduriyet yaşamaya devam ediyorlar.

Çocukları, aileleri, sevdikleri mağdur!

Kendisi gibi ailesi ve yakınları da mağdur olan ve halen tutuklu bulunan Hizb-ut Tahrir üyesi İsmail Özcan’ın eşi Zekiye Özcan sadece eşinin değil çocuklarının, ailesinin ve tüm sevdiklerinin mağdur olduğunu belirterek, “Eşim, 29 Şubat 2000 tarihinde Hizb-ut Tahrir’e yönelik Ankara’da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Dört günlük gözaltı sürecinin ardından Ankara 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Altı ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanması devam etti. Maddi sıkıntılar sebebiyle 2001 yılında Bursa’ya, eşimin ailesinin yanına taşınmak zorunda kaldık. Bursa’ya yerleşmemizin ardından tekrar tutuklama kararının olduğunu öğrendik. 2005 yılına kadar açılan davalardan beraat etmesine rağmen, FETÖ kumpasları nedeniyle hukuksuz verilen ceza kararları ağırlaştı. Bunda 2005 yılında alınan ‘silahsız terör örgütü olamayacağı’ kararı etkili oldu. Yargı, 2005’e kadar ‘silahsız’ kabul ettiği Hizb-ut Tahrir’i bu karardan sonra bir gecede ‘silahlı’ kategorisine dâhil etti ve bu kabul üzerinden yargılamasını yapmaya başladı. Dolayısıyla eşim hakkında 2009 ve 2015 yıllarında açılan yeni davalarda daha önce iki buçuk yıl tutukluluk olan hüküm, 4 yıl 8 aya çıkarıldı. Aynı davadan 15 Temmuz öncesinde sanık iken şimdi hem sanık, hem de mağdur durumunda kaldık” şeklinde konuştu.

Babasının cenazesine dahi katılamadı

AYM’nin verdiği karara rağmen yerel mahkemelerin Yargıtay’ın eski içtihatlarına dayandırdığı kararlarla mağdur yaratmaya devam ettirdiğini belirten Zekiye Özcan şöyle devam etti; “2004 yılında sözde ‘terör örgütü’ olarak yaftalanan Hizb-ut Tahrir için, AYM, ‘terör örgütü sayılması hak ihlalidir’ karar verdi. Ancak Bölge Ağır Ceza hâkimleri AYM gibi düşünmediler maalesef. Yargıtay’ın 2004 ve 2008 yıllarında aldığı iki zorlama içtihat kararına atıf yapılarak eşim hakkında yerel mahkemelerde cezalar verilmeye devam etti. 2009 yılında FETÖ kumpası neticesinde açılan davanın cezasını eşim tam bir yıldır Bursa Minareli Çavuş E Tipi Kapalı Cezaevinde çekiyor. Eşim, işlemediği suçtan dolayı verilen ceza nedeniyle en küçük çocuğunun doğumunu göremediği gibi babasının cenazesine dahi katılamadı. Kaç bayramdır ailesiyle birlikte değil. Dolayısıyla bu hukuk dışı yargılama ve cezaları verenler, bizlerin ahını almıştır. Allah ne güzel vekildir. Hizb-ut Tahrir ‘terör örgütü’ olmadığı gibi, bizlerde ‘terörist’ değiliz. Yeri yurdu belli olan, çocukları okula ve askere giden aileleriz. Yıllardır sabah operasyonlarıyla namaza giden yaşlılarımızı, okula giden çocuklarımızı, işe giden eşlerimizi hep yollardan çevirenlerin açtıkları bu davalar bizleri hem manen hem fiziken yıpratmanın beyhude bir çabasıdır. Bizler, sahip olduğumuz İslâmi fikirlerden cayacak değiliz. Bizler Müslümanız ve İslâm’ı istemek, onun yönetimini talep etmek, Allah’ın razı olacağı bir hayat istemek en doğal hakkımız. Bu hukuksuz süreçleri yaşarken, haksızlığa karşı bizlerin sesini duyuran Akit gazetesi ve çalışanlarına da teşekkür ederiz. Allah razı olsun…”