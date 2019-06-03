Bu bayramda da şehitler unutulmadı!
Türkiye Gaziler ve Şehitler Aileleri Vakfı, Arife Günü, Cebeci Askeri Şehitliğini ziyaret ederek, şehitliğe gelen vatandaşlarla bayramlaşacak.03 Haziran 2019 Pazartesi 13:43
Oğuzhan Gültekin Ankara
Gözünü kırpmadan ülkemiz için canlarını feda eden şehitleri unutmayan Türkiye Gaziler ve Şehitler Aileleri Vakfı, Arefe Günü, Cebeci Askeri Şehitliğini ziyaret ederek, şehitliğe gelen vatandaşlarla bayramlaşacak. Ziyarete ilişkin konuşan Türkiye Gaziler ve Şehitler Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, “Cennet vatan toprakları üzerinde şehitlerimiz sayesinde bayramları huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz” dedi.
YORUM YAZ