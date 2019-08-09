0553 313 94 23

Bu bayram şekerlere zam yok

Kurban Bayramında fiyatı değişmeyen şeker, vatandaşların yüzünü güldürdü.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:05
Bu bayram şekerlere zam yok

Kurban Bayramında fiyatı değişmeyen şeker, vatandaşların yüzünü güldürdü.


Kurban Bayramı yaklaşınca şeker ve tatlılar da tezgahlarda yerini aldı. Esnaf piyasanın durgunluğundan dolayı kar edemediklerini anlatırken vatandaşların yüzü değişmeyen şeker fiyatları için güldü. Eskişehir’de şekercilik yapan Ahmet Karatepe, “Piyasa durgunluğundan bayram şekerinin fiyatı değişmedi. Biz kar etmekten çok işin dönmesini istiyoruz; eğer şekerin fiyatını artırsak işsiz kalırız. Piyasa durgundur. Biz bayramda bu şekerlerin hepsini satmayı planlıyoruz. Şimdi satışlarımız iyidir çok şükür ama dediğim gibi çok kar edemiyoruz. Fiyatlar geçen seneki gibi duruyor. Her şeye zam geldi ama biz de bir değişiklik yok” şeklinde konuştu.


Karatepe, kuruyemiş satışlarında da durumun aynı olduğunun altını çizdi.


Şekerci Sarkan Sayar ise, bu durumu şöyle anlattı;


“Geçen seneye göre satışlar düşük ama yine de fena değil. Çikolatada bir az zam var ama şekerlerde bir değişiklik yok. En pahalı çikolatamız 84 liradır. Vatandaşlar için bu fiyat uygundur. Epey satılır o yüzden vatandaşların memnun olduğunu düşünüyorum. Bayram yaklaşınca günlük 100 kilogramdan 300 kilograma kadar satıyoruz ama yine de çok kar edemiyoruz."


Çocuklara uyarılarda bulunan Sayar, “Çocuklar bayramda dikkat etsinler, çok şeker yemesinler” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bangladeş'te 500 bin Arakanlı Müslüman için kimlik kartı çıkarıldı
    1. Bangladeş'te 500 bin Arakanlı Müslüman..
    2. Kıbrıs'ta önemli görüşme! Bir araya..
    3. Bayramda deri sektörüne 200 milyon..
    4. Diyarbakır'da kaçak elektrik..
    5. İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30..
    6. Almanya'nın ihracatı haziranda azaldı
    7. Arsenal, David Luiz'i transfer etti
    8. Sürücülere bayram tatili uyarısı
    9. Gaziantep'te uyuşturucu ticareti..
    10. Akaryakıtta çifte indirim
    11. Suudi Arabistan Husilere ait İHA’yı..
    12. Öğrenciler in tercihi yine Iğdır..
    13. Bayram yaklaşınca kurban pazarı..
    14. Başkan Dündar çarşı esnafı ile..
    15. Malezya’da kayıp İrlandalı kızın ayak..
    16. Teknosa'dan "bayram kampanyası"
    17. İzmirliler bayramda toplu ulaşımdan..
    18. Evde çıkan yangında 4 ton buğday küle..
    19. Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı
    20. İptal edilen Çeşme-Atina feribot..
    21. Vali Recep Soytürk’ün Kurban Bayramı..
    22. Ödemeler dengesi (2)
    23. Mamak’ta mezarlıklar bayrama..
    24. Temmuz ayında Türk hava sahasında 1..
    25. Coca-Cola İçecek, ikinci çeyrekte..
    26. Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü..
    27. "Yeşil kaplumbağalar" sokaklarda çöp..
    28. Hasan Dağ’ından uçan paraşütçüler Ömer..
    29. İbadethaneler bayram için temizlendi
    30. Kurban Bayramı’nda toplu taşıma..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!