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Bu bayram her 5 İstanbullu'dan 1'i seyahate çıkacak

Kurban Bayramı'nda tüm Türkiye'de büyük bir turizm hareketi beklenirken, CurioCity Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nce yapılan tatil araştırmasında bu bayram 12 milyon kişinin seyahat edeceği tahmin ediliyor- Seyahate en çok çıkışın İstanbul’dan olması beklenirken, her 5 İstanbulludan 1'inin İstanbul'dan ayrılarak tatile ya da memlekete gitmesi öngörülüyor- Araştırma, bayram boyunca evlilerin evinde, bekarların ise tatil yörelerinde olacağını gösteriyor

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:10
Bu bayram her 5 İstanbullu'dan 1'i seyahate çıkacak

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı'nda tüm Türkiye'de büyük bir turizm hareketi beklenirken, CurioCity Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nce yapılan tatil araştırmasında bu bayram 12 milyon kişinin seyahat edeceği tahmin ediliyor.

CurioCity Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nce, vatandaşların bayramda tatil yönelimlerine ışık tutmak amacıyla Türkiye genelinde 26 ilde kantitatif olarak “Kurban Bayramı’nda Tatil” araştırması gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre, toplumun yüzde 13’lük bir kısmı Kurban Bayramı'nda tatil ya da ziyaret amaçlı yolculuk edecek. Bu yüzde 13’lük kısım nüfusta 7 milyon kişiye tekabül ederken, bu grubun yarısının evli ve ortalama 1,4 çocuklu olduğu dikkate alındığında, çocuklar ve yetişkinler birlikte olmak üzere toplam 12 milyon kişinin seyahat edeceği tahmin ediliyor.

Katılımcıların yüzde 84 gibi büyük bir kısmı bu bayramda evinde olacağını belirtirken, yüzde 3’lük kesim “Son dakika karar vereceğim” diyerek araştırma döneminde henüz bir fikrinin olmadığını belirtiyor.


- Tatile çıkan her 2 kişiden 1’i memleketine gidiyor


"Kurban Bayramı’nda Tatil" araştırmasına göre, seyahate en çok çıkış İstanbul’dan gerçekleşecek. Her 5 İstanbulludan 1'i, yani katılımcıların yüzde 19’luk kesimi, İstanbul’dan uzaklaşarak tatile gideceğini belirtiyor. Türkiye’nin önde gelen tatil beldelerinin bulunduğu Ege ve Akdeniz bölgeleri ise seyahate çıkanların en az olduğu bölgeler olarak tespit ediliyor. Bu bölgelerde, bayramı evde geçireceğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 89’a ulaşıyor.

Bayramda tatile çıkacakların yüzde 51’i memleketine gideceğini belirtiyor. Bayramı bir tatil yöresinde geçireceğini söyleyenler yüzde 45’lik bir kesimi oluştururken, yüzde 4'ü ise kararsız olduğunu ifade ediyor.


- Evliler evde, bekarlar gezmede


Araştırmanın ayrıntıları, bayram boyunca evlilerin evinde (yüzde 64), bekarların ise tatil yörelerinde (yüzde 41) olacağını gösteriyor. Öte yandan, eğitim seviyesi yükseldikçe tatile gitme oranı artıyor.

Üniversite mezunu olan beyaz yakalılar, işyeri sahipleri ve profesyonel meslek gruplarının oluşturduğu yüzde 35’lik kesim, tatile gideceğini belirten en büyük grubu oluşturuyor.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:10
  1. CurioCity Araştırma ve Danışmanlık Şirketi
  2. Kurban Bayramı
  3. tatil

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