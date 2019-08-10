Bu bayram da bereketli geçecek

Dört günlük Kurban Bayramı ekonomiye ivme kazandıracak. Bayram tatilinde uçaklar, trenler, otobüsler, oteller, restoranlar, kurban satış alanları tatlıcılar, çikolatacılar, şekerlemeciler ve AVM‘ler tıklım tıklım dolacak. Bu sayede seyahat, konaklama, yeme-içme, kurbanlık, ikramlık ve giyim pazarı büyüyecek.

Milyonlar yollara dökülüyor

Kurban Bayramı süresince 5 milyonu aşkın tatilci yollarda olacak. Havalimanlarında, tren garlarında ve otogarlarda yoğunluk başladı bile. Uçak, tren ve otobüs biletleri hızla tükeniyor. Doluluk oranları yüzde 95-100 mertebelerinde.

Bilet fiyatları ise makul. Tatil beldelerine veya Anadolu illerine uçakla 600-700 lira, trenle 300-400 liraya, otobüsle 100-200 liraya gitmek mümkün.

Boş oda kalmadı

Bayram nedeniyle İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’da hizmet veren markalı otellere talep yağıyor. Artan talebi memnuniyetle karşılayan konaklama sektörü temsilcileri, otellerde boş oda bulmanın kolay olmadığına dikkat çekerek, “Konforlu mekânlarda yer kalmadı. Bu durum bayramın bizim adımıza iyi ama yorucu geçeceğinin, gelirlerimizin 5-6 milyar lira daha artacağının habercisi” görüşlerini dile getiriyor.

Oteller gibi kültür turları da revaçta. Çünkü turlara katılmak, markalı otellerde konaklamaktan daha ekonomik. Öyle ki Kurban Bayramı’nda Kapadokya, Trakya ve Gökçeada turları minimum 500 ila 750 liraya, oteller de 6-7 bin liraya mâl oluyor.

Gelirlerine gelir ekleyecekler

Bayram döneminde tatil beldelerinde bulunan yeme-içme yerleri dolup taşacak gibi görünüyor. Restoranların ve lokantaların gelirlerine gelir ekleyecekleri; kafeteryalar ile dondurmacıların kârlarına kâr katacakları tahmin ediliyor.

Şu aşamada tatlı satışlarında belirgin bir artış görülüyor. Bunda fiyatların uygunluğu önemli rol oynuyor. Nitekim baklavanın kilosu 90 ila 100 liradan, şöbiyetin 80-90 liradan, kadayıfın 70 ila 90 liradan alıcı buluyor.

Rağbet yoğun

Çikolata ve şekerleme ürünleri de ilgi odağında. Marketlerde kilosu 60-70 liradan satılan çikolataya, fiyatı 20 liradan başlayan ve 120 liraya varan lokuma, 20-30 liradan müşterileriyle buluşan bayram şekerine rağbet yoğun.

Kurban Bayramı, erkek, kadın ve çocuk giyim ürünleriyle öne çıkan perakende firmalarını ihya ediyor. Peş peşe kampanyalar uygulayan, indirim yarışına giren bu firmaların AVM ile caddelerde bulunan satış alanlarına akın devam ediyor.