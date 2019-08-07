Bu bayram da ağızları tatlandıracak

Ülker, 47 çeşit ürünüyle bayram günlerine lezzet katmak için hazırlıklarını tamamladı. Ülker Pazarlama Bölge Lideri Aslı Özen Turhan, Ramazan Bayramı’nda Ülker’in ürünlerine ciddi oranda talep geldiğini ifade etti. Bayramı döneminde çikolata ve şekerleme pazarının 600 milyon TL büyüklüğe ulaştığını ifade eden Turhan, “Atıştırmalık pazarının lideri Ülker, bayramın da 1 numarası olarak açık ara liderliğini Ramazan Bayramı’nda da devam ettirdi ve son 12 yılın en yüksek pazar payına ulaştı. Önümüzdeki Kurban Bayramı’na da çikolata ve şekerleme portföyümüzdeki 47 çeşitli ürünle tüketicilerimizle buluşmaya hazırız” dedi. Turhan, Ülker’in son 12 yılın en yüksek pazar payına ulaştığını belirterek, “Ülker’in hediyelik ve ikramlık çikolatada pazar payı ton bazında yüzde 33,5’e, ciroda ise yüzde 38,6’ya ulaştı ve açık ara pazar lideri olduk” ifadesini kullandı.