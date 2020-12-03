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Gündem Bu başlığı atanın zihinsel problemi mi var? ‘Satılmış ordu’ cezası oldu ‘tank palet’ cezası
Gündem

Bu başlığı atanın zihinsel problemi mi var? ‘Satılmış ordu’ cezası oldu ‘tank palet’ cezası

Cumhuriyet, TSK'ya, "Satılık ordu" diyerek hakaret eden CHP'li Ali Mahir Başarır'ın, skandal sözleri sarf ettiği kanala verilen cezayı "Tank-palet cezası" olarak duyurarak, CHP'li ismin küstahça sözlerini yumuşatmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:06:00 - 2020-12-03 12:12:38

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için sarf ettiği "Satılık ordu" sözleri nedeniyle RTÜK, skandal sözlerin söylendiği HaberTürk'e ceza verdi.

Cumhuriyet paçavrası, RTÜK'ün bu kararını "HaberTürk'e Tank-Palet cezası" başlığıyla duyurdu. CHP'li Başarır'ın Türk ordusuna yönelik rezil sözlerinin üstünü örtmek isteyen Cumhuriyet, "satılık" ifadesinin Tank-Palet fabrikası için söyleyerek geri vites yapan CHP'lilere destek çıktı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınzıa gelen Manşetlerin Dili'nde, Cumhuriyet'in bu haberi de masaya yatırıldı.

Konuya ilişkin Murat Alan, "Bunu yazan acaba zihinsel bir problem mi yaşıyor?" diye sordu.

Karahasanoğlu ise, Başarır'ın sözlerini hatırlatarak, "Tank-Palet satılmıştır demiyor ki, ordu satılmıştır, diyor" hatırlatmasında bulundu.

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Yorumlar

Resat

Türkiye düşmanlarının beslediği medya kuruluşları hiçbir dönemde kendilerini bu denli açığa çıkarmamıştı. Fitne dönemlerinde kimse rengini saklayamaz
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Durmus

Kanalin kabahati nedir burda? Moderator uyarmis, daha ne yapsin.? Cakal kafasina koymus, kuzuyu yiyecek ve yemek icin bir bahane uyduracak.Bu durum aynen bu sekilde gelisti..
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