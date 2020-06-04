'Bu başlangıç' diyen Perinçek'ten harekete geçilmesi çağrısı

CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından açıklama yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bunun bir başlangıç olduğunu söyleyerek HDP hakkında kapatma davası açılması gerektiğini söyledi.

Perinçek, sosyal medya hesabından #MeclisteTeröristİstemiyoruz tagına destek vererek şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir başlangıçtır, HDP kapatılmalıdır!

Meclis’in aldığı karar kanunun gereğidir. HDP Milletvekilleri Musa Farisoğulları, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, Leyla Güven yine aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ise yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

Berberoğlu, Farisoğulları ve Güven'in cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onandı. Burada tartışılacak en küçük bir konu yoktur. Anayasa ve kanunların emri uygulanmıştır.

Türk yargısı FETÖ ve PKK’nın üzerine yürüyor. Yargı altın çağını yaşıyor. Bununla birlikte, PKK ile bağlantılı iki vekil artık Meclis’te oturamayacak. Bu bir başlangıçtır. Ancak PKK hala Meclis’te.

PKK’ya kesinlikle Meclis kürsüsü verilemez!

Yargıtay’ın kesinleşmiş kararı aynı zamanda HDP’nin bölücü faaliyetlerin odağı haline geldiğini gösteren kanıttır.

Bu karardan sonra HDP hakkında kapatma davasını açılmalıdır. Sorumluluk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndadır.

PKK’nın iradesi Milli irade değildir! Milli irade gibi Türk devriminin getirdiği demokratik kurum, bölücü terör örgütünü desteklemek amacıyla kullanılamaz!

HDP’li sözde vekiller milletin değil, PKK’nın iradesini temsil etmektedir."