Bu barkoda dikkat etmeyen çocuk katliamının ortağıdır! Hazreti İbrahim'e (as) su taşıyan karıncalar kadar da mı olamayacağız?

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İsrailli soysuzlar, Filistin'de çocuk, kadın ayırt etmeden Müslümanları katlederken, sosyal medyadan da kardeşlerimize destek çığ gibi büyüdü. Ülkemizde satılan Yahudi mallarına boykot çağrısı yapan vatandaşlar, şu mesajı verdi:

Almayın, aldırmayın!

Hazreti İbrahim'e su taşıyan karınca

Nemrut, Hz. İbrahim’in (as) ateşte yakılması emrini verdi. Meydanda odunlardan büyük bir yığın yapıp odunları tutuşturdular. O kadar büyük bir alev ortaya çıktı ki bulutlara kadar yükseldi. Nemrut’un askerleri, İbrahim peygamberi mancınıkla ateşin tam orta yerine atacaklardı.

'Hiç olmazsa hangi taraftan olduğum anlaşılır!'

Bulutlara kadar yükselen ateşe doğru bir karınca ağzında küçücük bir damla su ile telaşla gidiyordu. Başka bir karınca onun bu telaşını görüp şöyle soru:

- Acele ile nereye gidiyorsun?

Karınca, ağzındaki bir damla suyu ellerinin arasına alıp şu cevabı verdi:

- Haberin yok mu? Nemrut, Hz. İbrahim peygamberi ateşe atacakmış. Meydana ateşin olduğu yere su götürüyorum.

Diğer karınca kahkahalarla güldü ve şunu söyledi:

- Senin yanan büyük ateşten haberin yok mu? Ateşe hiç bakmadın mı? Ne kadar büyük, senin bir damla suyun ateşe ne yapabilir ki?

Bir damla su taşıyan karınca ise "Olsun, hiç olmazsa hangi taraftan olduğum anlaşılır." dedi.