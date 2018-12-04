Bu barbar medeniyetin sonu yaklaşıyor

Uluslararası Müslüman Alimler Derneği Başkanı (UMAD) ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Türkiye Temsilcisi Abdulvahap Ekinci, ‘’Kur’an ve Peygamberin hadislerinden hareketle bu barbar batıl medeniyetinin sonun yaklaştığını görebiliyoruz. Bizlere düşen görev ise bu batıl ve karanlık kapının kapanması için mücadele etmektir.’’ dedi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (ESAM) tarafından, “Değişim ve Dönüşümleriyle Yeni Dönem ve İslam Birliği” temasıyla düzenlenen “27. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi” İstanbul’da devam ediyor.

İnsanlık tarihinde hak ve batılın sürekli bir mücadele içinde olduğunu ve hakkın her zaman galip geldiğini anlatan Ekinci, dünyada yaşanan insanlık trajedisinin aydınlıkla sonuçlanacağına dair umudu bulunduğunu ve bunun inşası için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti

Allah alimler gönderdi

Medeniyet adı altında insanlığın büyük bir krizle karşı karşıya geldiğini ifade eden Ekinci, ‘’Her medeniyet krizinde Allah bir peygamber göndermiştir ve insanlığı krizden kurtarmıştır. Bu süreç peygamberimizden sonra kapanmıştır. Bundan sonra da peygamber gönderilmeyecektir. Ama Allah insanlığın içinde olduğu krizlere çözüm üretecek öncüler alimleri göndermiştir. İki tür medeniyet vardır. Biri hakka ve adalete dayanan medeniyet diğeri ise güce dayanan medeniyet. Bugün güce ve kuvvete dayalı medeniyetin neden olduğu krizler yaşıyoruz. Bu iki medeniyet arasında tarih boyunca krizler yaşanmıştır. İslam coğrafyasında ve dünyanın başka başka yerlerinde yaşananları hepimiz çok yakından biliyoruz. Dünyanın her yerinde bir vahşet, zulüm yaşanıyor. Ama biz inanıyoruz ki geçmişte olduğu gibi tüm insanlığın insanca yaşayacağı ve Allah’ın Kur’an’da vaad ettiği mesajın tezahür etmesi çok yakındır. Allah bu mesajla tüm dünyaya ve insanlığa rahmet ve adalet saçacağı mesajını da veriyor. Hak geldiği zaman batıl ve karanlık ansızın son bulacaktır’’ diye konuştu.