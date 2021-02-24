"Bu ayeti okudukça ürperiyorum" dedi ve uyardı: Bu gayeyi edinmedikçe istediğin kadar namaz kıl!
Timurtaş Uçar Hoca ve Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu, 'Cihad'ın ne kadar önemli olduğunu böyle anlatıyor...
Timurtaş Uçar Hoca ve Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu'nun konuşmalarının yer aldığı bir videoda 'Cihad' meselesinin önemi vurgulanıyor.
"Namaz kılsam yeter" diyen Müslümanların kurtululuşa eremeyeceği belirtilen konuşmalarda, Maun Suresi'yle beraber şu Hadis-i Şerif'e vurgu yapılıyor:
“Kim gaza etmeden veya kendini -niyet olarak- gazaya hazırlamaksızın vefat ederse, nifakta bir şube üzerinde (münafıklığın bir parçasını kendinde barındırmış olarak) ölür.” (Müslim, İmare, 158; Ebu Davud, Cihad, 17; Nesaî, Cihad, 2; Ahmed b. Hanbel, 2/374)