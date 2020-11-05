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Kadın - Aile Bu ayda hangi sebze ve meyveler yenmeli?
Kadın - Aile

Bu ayda hangi sebze ve meyveler yenmeli?

Kasım ayında ne yenir? | Hangi ayda sebze yenir? | Koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Bu hastalıktan korunmak için en önemli kural ise mask, mesafe ve hijyen… Koronavirüs salgını bağışıklık sisteminin önemini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar sık sık vatandaşlara mevsim meyve sebzeleri tüketmeleri çağrılarında bulunuyor. Peki, kasım ayında hangi sebze meyve olur? | Hangi ayda hangi sebze yenir? Mevsimine göre meyveler

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:20:00 - 2020-11-05 16:42:43
Bu ayda hangi sebze ve meyveler yenmeli?

Mevsim meyveleri neler? | Koronavirüs salgını sağlıklı beslenmenin önemini gözler önüne serdi. milyonlarca kişi sağlıklı beslenmek için daha hassas davranmaya başladı. Güçlü bir bağışıklık sistemi için mevsim sebze ve meyvelerinin tüketilmesi son derece önemli. Peki, kasım ayında  hangi meyve sebze yenir?

Bu ayda hangi sebze ve meyveler yenmeli?

Pek çok kişi kasım ayında hangi meyve ve sebzelerin tüketilmesi gerektiğini merak ediyor. İşte, mevsim meyve ve sebzeleri | Kasım ayı sebze meyveleri:

Sebzeler:

Pırasa

Kereviz

Beyaz lahana

Kırmızı lahana

Karnabahar

Havuç

Ispanak

Pancar

Yer elması

Kırmızı turp

Brüksel lahanası

Meyveler:

Elma

Armut

Muz

Kuşburnu

Ayva

Mandalina

Greyfurt

Trabzon hurması

Nar

Balkabağı

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