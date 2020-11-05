Bu ayda hangi sebze ve meyveler yenmeli?
Kasım ayında ne yenir? | Hangi ayda sebze yenir? | Koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Bu hastalıktan korunmak için en önemli kural ise mask, mesafe ve hijyen… Koronavirüs salgını bağışıklık sisteminin önemini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar sık sık vatandaşlara mevsim meyve sebzeleri tüketmeleri çağrılarında bulunuyor. Peki, kasım ayında hangi sebze meyve olur? | Hangi ayda hangi sebze yenir? Mevsimine göre meyveler
Mevsim meyveleri neler? | Koronavirüs salgını sağlıklı beslenmenin önemini gözler önüne serdi. milyonlarca kişi sağlıklı beslenmek için daha hassas davranmaya başladı. Güçlü bir bağışıklık sistemi için mevsim sebze ve meyvelerinin tüketilmesi son derece önemli. Peki, kasım ayında hangi meyve sebze yenir?
Bu ayda hangi sebze ve meyveler yenmeli?
Pek çok kişi kasım ayında hangi meyve ve sebzelerin tüketilmesi gerektiğini merak ediyor. İşte, mevsim meyve ve sebzeleri | Kasım ayı sebze meyveleri:
Sebzeler:
Pırasa
Kereviz
Beyaz lahana
Kırmızı lahana
Karnabahar
Havuç
Ispanak
Pancar
Yer elması
Kırmızı turp
Brüksel lahanası
Meyveler:
Elma
Armut
Muz
Kuşburnu
Ayva
Mandalina
Greyfurt
Trabzon hurması
Nar
Balkabağı