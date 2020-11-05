Mevsim meyveleri neler? | Koronavirüs salgını sağlıklı beslenmenin önemini gözler önüne serdi. milyonlarca kişi sağlıklı beslenmek için daha hassas davranmaya başladı. Güçlü bir bağışıklık sistemi için mevsim sebze ve meyvelerinin tüketilmesi son derece önemli. Peki, kasım ayında hangi meyve sebze yenir?

Bu ayda hangi sebze ve meyveler yenmeli?

Pek çok kişi kasım ayında hangi meyve ve sebzelerin tüketilmesi gerektiğini merak ediyor. İşte, mevsim meyve ve sebzeleri | Kasım ayı sebze meyveleri:

Sebzeler:

Pırasa

Kereviz

Beyaz lahana

Kırmızı lahana

Karnabahar

Havuç

Ispanak

Pancar

Yer elması

Kırmızı turp

Brüksel lahanası

Meyveler:

Elma

Armut

Muz

Kuşburnu

Ayva

Mandalina

Greyfurt

Trabzon hurması

Nar

Balkabağı