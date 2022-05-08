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Spor Bu aralar sinir küpü gibi geziyor! Ali Koç şimdi de polisle tartıştı
Spor

Bu aralar sinir küpü gibi geziyor! Ali Koç şimdi de polisle tartıştı

Ortalıkta adeta sinir küpü gibi dolaşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son olarak görevini yapan bir polis memuruyla tartıştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 12:10:00 - 2022-05-08 12:11:22

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, taraftara açık antrenman gerçekleştirdi. Ülker Stadyumu'nda düzenlenen antrenmana yaklaşık 20 bin taraftar katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Uğur Dündar ve YDK üyeleri de antrenmanı takip etti.

Antrenmandan önce stada gelen Ali Koç, görevini yapan bir polis memuruyla tartıştı. Bir anda aracından inen Ali Koç, "Ne yapıyorsunuz?" diyerek polisle tartışma yaşadı.

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