Bu araçlar pazarın yıldızı oldu! Satışlar ikiye katlandı!

2025’in Ocak-Ekim döneminde hibrit ve elektrikli araç satışları, sıfır otomobil pazarında dikkat çekici bir büyümeye imza attı. Bu dönemde satılan her 100 sıfır otomobilden 17’si elektrikli, 27’si ise hibrit oldu. Böylece her iki segmentin toplam payı yüzde 44’e yükselerek, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 24,2’lik seviyenin neredeyse iki katına çıktı. Artan talep yalnızca sıfır araç pazarını değil, ikinci el piyasasını da giderek daha fazla etkiliyor.

Elektrikli araçların pazar payı yüzde 71, hibrit araçların payı ise yüzde 51 arttı

Elektrikli araçlar 2024 yılında toplam trafiğin yüzde 1,1’ini oluştururken, 2025’in ilk 10 ayında bu oran yüzde 1,9’a yükseldi. Böylece elektrikli araç adedi 332 bine çıkarak yıllık adet bazında yüzde 81, pazar payında ise yüzde 71 artış gösterdi. Hibrit araçlardaki büyüme de benzer şekilde güçlü. Toplam 624 bin hibrit araçla pazar payı yüzde 3,6’ya ulaştı; bu da geçen yıla göre adet bazında yüzde 59, pazar payında ise yüzde 51 artış anlamına geliyor. Veriler, elektrikli ve hibrit araçların Türkiye pazarında hızla güçlenen bir konuma yerleştiğini açıkça ortaya koyuyor.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, bu dönüşümü şöyle değerlendiriyor: “Hibrit ve elektrikli araçların pazardaki konumu her geçen gün daha da güçleniyor. Artan akaryakıt maliyetleri ve dizelin ekonomik avantajını yitirmesi, kullanıcıları doğal olarak bu segmentlere yönlendiriyor. Ekonomik, teknolojik ve konforlu çözümler sunan hibrit ve elektrikli modeller, dizelden kayan talebi hızla üzerine çekerek pazarda güçlü bir alternatif hâline geldi.”